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إعلام لبناني: حزب الله وافق على هدنة 60 يوماً

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الخميس، 31-10-2024 11:12 ص

 

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن حزب الله أبلغ رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي، المكلف بالتفاوض مع المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، بأنه وافق على هدنة تمتد لشهرين وتطبيق كامل للقرار 1701.

وقالت قناة "إم ت في" اللبنانية، إن حزب الله وافق على فصل جبهة غزة عن الصراع في لبنان والتراجع إلى ما وراء نهر الليطاني.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار، إنه تم إحراز تقدم كبير على طريق التسوية في لبنان.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين يعكف على صياغة مسودة اتفاق بين إسرائيل ولبنان، مؤكدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من لبنان خلال أسبوع وسيستأنف عملياته في حال جرى خرق الاتفاق.

وذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى موافقته على تسوية في لبنان تضمن عودة الإسرائيليين إلى بلداتهم بأمان.

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