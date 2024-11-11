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متهم باغتيال الحريري.. تفاصيل مقتل سليم عياش في غارة إسرائيلية بسوريا

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الإثنين، 11-11-2024 10:53 ص

 

كشفت وسائل إعلامية عن مقتل القيادي في حزب الله اللبناني سليم عياش، المدان باغتيال رفيق الحريري، وذلك في استهداف إسرائيلي في سوريا.

 

جدير بالذكر أن عياش من بلدة حاروف قضاء النبطية، جنوب لبنان، ومن مواليد عام 1963، وهو مدان بجريمة اغتيال الحريري، مع 3 آخرين من حزب الله، في حكم صادر غيابياً عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في ديسمبر 2020.

 

وبحسب قرار الادّعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فقد اتُّهم عياش و3 آخرون هم:حسين عنيسي، وحسن حبيب مرعي، وأسعد صبرا، بالاشتراك في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وهو اغتيال الحريري في 14 فبراير 2005.

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