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ضربة موجعة للاحتلال.. فيديو للحظة إسقاط حزب الله طائرة إسرائيلية بصاروخ

جيش الاحتلال ينشر فيديو للحظة استسلام قيادي بحزب الله

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الأربعاء، 30-10-2024 12:16 م

 

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فيديو يوثق اعتقال قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله وعناصر آخرين من قوة الرضوان.

وذكر أدرعي، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، أن "التحقيق معهم أسفر عن كشف وتدمير الكثير من الأهداف في المنطقة".

وتابع :"خلال أنشطة قوات الفرقة 36 في جنوب لبنان قبل أسبوعيْن عثرت قوة من لواء غولاني وبناء على معلومات استخبارية على فتحة نفق تقع داخل مقر قيادة عسكري في المنطقة تواجد في داخله عدد من الإرهابيين ومن ضمنهم القائم بأعمال قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله المدعو حسن عقيل جواد".

وأضاف أدرعي :"بعد القبض عليهم وخلال التحقيق معهم كشف (المخربون) تفاصيل عن بنى (إرهابية) عديدة منتشرة في منطقة عيتا الشعب حيث ساعدت تلك المعلومات القوات في الميدان لتدمير هذه البنى الإرهابية والاستعداد للتعامل مع التهديدات في المنطقة".


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