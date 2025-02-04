شاهد.. السعودية تفتح باب الكعبة لـ أحمد الشرع وزوجته

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمشاهد تظهر السيدة لطيفة، زوجة الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال أدائهما مناسك العمرة في مكة المكرمة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لدخولهما معا إلى الكعبة المشرفة.

ويأتي هذا الظهور بعد أيام فقط من كشف الشرع عن هوية زوجته أمام وفد من السوريات المقيمات في الولايات المتحدة، مؤكدا بحزم أنها زوجته الوحيدة، وأنها تحظى بكل حبه وتقديره، وذلك في محاولة لوضع حد للشائعات التي أثيرت حول تعدد زوجاته.

وفي زيارة هي الأولى من نوعها إلى السعودية، وصل الرئيس السوري إلى مكة المكرمة برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث ظهر الاثنان بثياب الإحرام البيضاء بعد ارتدائها فوق ميقات "قرن المنازل" على متن الطائرة.