ماذا يحدث في السعودية؟.. انقطاع مفاجئ للكهرباء في المنطقة الجنوبية بالكامل

أعلن السلطات السعودية، فتح تحقيق "داخلي شامل وعاجل" على خلفية الانقطاع المفاجئ للطاقة في المنطقة الجنوبية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء اجتماعا طارئا مساء السبت، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ومشاركة مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، لمتابعة تداعيات انقطاع الخدمة الكهربائية في المنطقة الجنوبية الذي وقع عند الساعة 16:01 من مساء السبت.

وأكد مجلس إدارة الهيئة استمرار انعقاده مع مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء لمتابعة جهود إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين في أسرع وقت ممكن.

وشدد المجلس على ضرورة الإسراع في استعادة الخدمة لجميع المستهلكين.

وفي هذا السياق، وجه مجلس إدارة الهيئة الشركة السعودية للكهرباء بإجراء تحقيق داخلي شامل وعاجل لتحديد الأسباب الفنية أو التشغيلية التي أدت إلى هذا الانقطاع، وتقديم تقرير مفصل بالنتائج.

وأكد مجلس الهيئة التزامه بمتابعة الإجراءات المتخذة لضمان التزام الشركة بالمعايير الفنية والتشغيلية التي تكفل استمرارية الخدمة الكهربائية، حيث يأتي ذلك في إطار مسؤولية الهيئة تجاه حماية حقوق المستهلكين في جميع مناطق المملكة.

جدير بالذكر أنه وفي شهر يوليو 2024، حصل سكان محافظة شرورة بجنوب المملكة على تعويضات مادية جراء انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم خلال فترات متقطعة لمدة يومين.