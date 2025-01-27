الأربعاء 29 يناير 2025
توقيت مصر 22:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أعلى سعر سجله الدولار اليوم في البنوك بعد أنباء طرح سندات دولية

خالد يرفع دعوى طلاق: "بتخوني وعشيقها مانعها تعمل معايا العلاقة"

شاهد.. سائق أوبر يتحرش بسائحة صينية:" أيه رأيك نروح البيت عندي"

"جدل موليوود".. تعليق ساخر وغير متوقع من علاء مبارك على قرار المسلماني

محمد هنيدي ضحية مقلب رامز جلال في رمضان القادم مقابل 15 مليون جنيه

تحسس جسد مريضته.. الحبس مع إيقاف التنفيذ لطبيب الأسنان بالشرقية

مصر تسحب مشروعا من شركة صينية

طلبت من زوجها تدليك رقبتها فقتلها.. والمحكمة: "دون قصد"

صدق أو لا تصدق.. البيت الأبيض يوقف مساعدات لغزة لشراء "واقيات ذكرية"

يطلق النار.. شاهد أخر ظهور للأمير محمد بن فهد قبل وفاته

السعودية تعـ.ـدم 7 من مواطنيها مرة واحدة وتكشف الجريمة التي اشتركوا فيها

saudi_arabia_
ا
الإثنين، 27-01-2025 12:35 م

 

 

 

أصدرت وزارة الداخلية، السعودية، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في عدد من الجناة بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

 

أقدم كل من / مبارك بن مبخوت بن مبارك الصيعري و / مبخوت بن علي بن عبدالله الصيعري و / مانع بن محمد بن حمد اليامي و / محمد بن علي بن محمد آل معروف الصيعري و / قايد بن علي بن عبدالله الكربي و / محمد بن مبارك بن محمد الصيعري و / سالم بن قضعان بن سالم الصيعري - سعوديي الجنسية - على تلقي وتهريب الحشيش المخدر إلى المملكة.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيراً، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجناة كل من / مبارك بن مبخوت بن مبارك الصيعري و / مبخوت بن علي بن عبدالله الصيعري و / مانع بن محمد بن حمد اليامي و / محمد بن علي بن محمد آل معروف الصيعري و / قايد بن علي بن عبدالله الكربي و / محمد بن مبارك بن محمد الصيعري و / سالم بن قضعان بن سالم الصيعري - سعوديي الجنسية - يوم الأحد 26 / 7 / 1446هـ، الموافق 26 / 1 / 2025م بمنطقة مكة المكرمة.

إقرأ ايضا

679999954c59b7562917ff39

صدق أو لا تصدق.. البيت الأبيض يوقف مساعدات لغزة لشراء "واقيات ذكرية"

حخ

يطلق النار.. شاهد أخر ظهور للأمير محمد بن فهد قبل وفاته

ب

‏بسبب فيديو.. القضاء الكويتي يغرم إعلامية شهيرة 50 ألف دينار

أخبار متعلقة

67956d844236047f7c62d183

ماذا يحدث في السعودية؟.. انقطاع مفاجئ للكهرباء في المنطقة الجنوبية بالكامل

ثي

أخ وأخيه.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل جريمة هزت المملكة

61223d634c59b76daf132fe4

السعودية تُشهّر بمقيم إماراتي وتكشف ما فعله

678f7d594c59b70408505c73

500 مليار دولار.. ترامب يعلن شرطًا كي تكون السعودية وجهته الخارجية الأولى؟

ج

تهز سوريا.. أب ينهي حياة ابنته وزوجته تنجو من الموت بأعجوبة

677595c84c59b757c90ced21

إيران تستدعي السفير السعودي في طهران وتسلمه مذكرة شديدة اللهجة