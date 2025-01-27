السعودية تعـ.ـدم 7 من مواطنيها مرة واحدة وتكشف الجريمة التي اشتركوا فيها

أصدرت وزارة الداخلية، السعودية، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في عدد من الجناة بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

أقدم كل من / مبارك بن مبخوت بن مبارك الصيعري و / مبخوت بن علي بن عبدالله الصيعري و / مانع بن محمد بن حمد اليامي و / محمد بن علي بن محمد آل معروف الصيعري و / قايد بن علي بن عبدالله الكربي و / محمد بن مبارك بن محمد الصيعري و / سالم بن قضعان بن سالم الصيعري - سعوديي الجنسية - على تلقي وتهريب الحشيش المخدر إلى المملكة.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيراً، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجناة كل من / مبارك بن مبخوت بن مبارك الصيعري و / مبخوت بن علي بن عبدالله الصيعري و / مانع بن محمد بن حمد اليامي و / محمد بن علي بن محمد آل معروف الصيعري و / قايد بن علي بن عبدالله الكربي و / محمد بن مبارك بن محمد الصيعري و / سالم بن قضعان بن سالم الصيعري - سعوديي الجنسية - يوم الأحد 26 / 7 / 1446هـ، الموافق 26 / 1 / 2025م بمنطقة مكة المكرمة.