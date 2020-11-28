روحاني يتهم إسرائيل باغتيال "زادة " ويتوعدها بهذا الرد
روحاني
السبت، 28-11-202009:44 صمتابعات- أمينة عبد العال
اتهم الرئيس الإيراني ، حسن روحاني، إسرائيل بأنها وراء حادث اغتيال العالم
النووي الإيراني ، محسن فخري زادة ، لإبطاء مسار إيران النووي .
و أضاف روحاني في تصريحات إعلامية : " مرة أخرى تلطخت
الأيدي الشريرة للاستكبار العالمي ومرتزقته في الكيان الصهيوني بدماء عالم إيراني مجتهد
وأغرقت الأمة الإيرانية في حزن عميق ، لافتا إلي حادث الاغتيال ناجم عن عجز العدو في
مواجهة التقدم العلمي وقدرات الأمة الإيرانية " .
وأكد روحاني أن إرادة
شباب وعلماء إيران لن تتعطل في مسار تسريع
النمو العلمي .
جدير بالذكر أن أمس الجمعة قتل رئيس مركز الأبحاث و التكنولوجيا لدي وزارة
الدفاع الإيرانية ، محسن فخري زادة في عملية وصفتها إيران بالإرهابية " .