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روحاني يتهم إسرائيل باغتيال "زادة " ويتوعدها بهذا الرد

روحاني
روحاني
 
السبت، 28-11-2020 09:44 ص متابعات- أمينة عبد العال
اتهم الرئيس الإيراني ، حسن روحاني، إسرائيل بأنها وراء حادث اغتيال العالم النووي الإيراني ، محسن فخري زادة ، لإبطاء مسار إيران النووي .
و أضاف روحاني في تصريحات إعلامية : " مرة أخرى تلطخت الأيدي الشريرة للاستكبار العالمي ومرتزقته في الكيان الصهيوني بدماء عالم إيراني مجتهد وأغرقت الأمة الإيرانية في حزن عميق ، لافتا إلي حادث الاغتيال ناجم عن عجز العدو في مواجهة التقدم العلمي وقدرات الأمة الإيرانية " .
وأكد روحاني أن  إرادة شباب وعلماء إيران لن تتعطل  في مسار تسريع النمو العلمي .
جدير بالذكر أن أمس الجمعة قتل رئيس مركز الأبحاث و التكنولوجيا لدي وزارة الدفاع الإيرانية ، محسن فخري زادة في عملية وصفتها إيران بالإرهابية " .
 

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