فيديو / رجال جمارك الشحن الجوي يتمكنون من ضبط أسماك واردة من إيران وبداخلها كمية من المخدرات. pic.twitter.com/eNvMFNwecj — المجلس (@Almajlliss) November 24, 2020

تمكنت الإدارة العامة للجمارك في الكويت من العثور علي كميات من مخدر " الشبو " محشوة في شحنة أسماك قادمة من إيران ، وتم فتح تحقيق لكشف الملابسات .و أشارت الصحافة المحلية إلي أن إيرانيا تسلم عبر الشحن الجوي كمية من الأسماك وصلته من بلاده وبعد تسلمها ومعاينتها شك في أمرها فتوجه إلي الأمن وأبلغهم ليخلي مسئوليته ، حسبما نشرت " سبوتنيك ".و أعلن مصدر أمني أن الإيراني توجه إلي إدارة الشحن الجوي التابعة للإدارة العامة للجمارك و أبلغ وبفحص الشحنة تبين أنه ملغومة بمخدر " الشبو " وتم تسجيل محضر و تم تحويل الكمية إلي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .