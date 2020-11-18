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أمير سعودي يحذر جو بايدن من هذا الأمر

بايدن
بايدن
 
الأربعاء، 18-11-2020 09:22 ص متابعات- أمينة عبد العال
حذر الأمير تركي الفيصل رئيس المخابرات الأسبق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من تكرار أخطاء الماضي مع إيران .
وقال في كلمته بمؤتمر المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية معلقا علي تصريحات بايدن بأنه سيعاود الانضمام إلي الاتفاق النووي الإيراني إذا التزمت إيران بالاتفاق .
و أضاف الأمير :" نطمح في أن تعود إيران كدولة مسالمة ضمن المجتمع الدولي ، لافتا إلي أن تجربة السنوات الأربعين الماضية مع النظام الإيراني  ليست مشجعة و مؤكدا أن انضمام إيران إلي الاتفاق كما هو لن يخدم الاستقرار في المنطقة " .  
 

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