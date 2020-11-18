أمير سعودي يحذر جو بايدن من هذا الأمر

الأربعاء، 18-11-2020
09:22 ص
متابعات- أمينة عبد العال
حذر الأمير تركي
الفيصل رئيس المخابرات الأسبق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من تكرار أخطاء
الماضي مع إيران
.
وقال في كلمته بمؤتمر
المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية معلقا علي تصريحات بايدن بأنه سيعاود الانضمام
إلي الاتفاق النووي
الإيران
ي إذا التزمت إيران
بالاتفاق .
و أضاف الأمير
:" نطمح في أن تعود إيران
كدولة مسالمة ضمن المجتمع الدولي ، لافتا إلي أن تجربة
السنوات الأربعين الماضية مع النظام الإيران
ي ليست مشجعة و مؤكدا أن انضمام إيران
إلي الاتفاق
كما هو لن يخدم الاستقرار في المنطقة " .