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الحقيقة كاملة لتورط زوجة أردوغان في غسيل الأموال

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الحقيقة كاملة لـ..

تورط زوجة أردوغان في غسيل الأموال

اردوغان و زوجته
اردوغان و زوجته
 
الثلاثاء، 24-11-2020 09:50 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشفت بعض الوثائق عن تورط جمعيات خيرية تركية باسم زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قضية غسيل الأموال المتهم فيها الإيراني " رضا ضراب " .
و أشارت الوثائق إلي أن عائلة أردوغان و زوجته ساعدت رضا ضراب في استخدام البنوك التركية لغسل الأموال وتفادي العقوبات الأمريكية علي إيران ، حسبما نشرت " الوطن " .
و اعتقل ضراب في تركيا عام 2013 بتهمة تقدير رشاوى لكبار المسئولين بالتعاون مع أبناء وزراء و رجال أعمال علي صلة برئيس الوزراء آنذاك أردوغان .
جدير بالذكر أن وزارة العدل الأمريكية تحقق حاليا في تعاملات " بنك خلق " التركي المتهم بتمويل النظام الإيراني بمليارات الدولارات والذهب و النقد .
 

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