رسوم دله لتعليم القيادة 2021

رسوم دله لتعليم القيادة 2021

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رسوم دله لتعليم القيادة 2021 تعد من الأمور الهامة التي يكثر البحث عنها من قِبَل عدد كبير من الأشخاص المقيمين في المملكة، كما تعتبر مدرسة دله من أفضل المدارس الموجودة في المملكة والتي تسعى لزيادة وعي المواطنين ومنحهم المزيد من الأمان والسلامة، حيث يعد امتلاك الرخصة من الأشياء الضرورية لكافة المواطنين في المملكة.

رسوم دله لتعليم القيادة 2021

قامت مدرسة دله لتعليم القيادة بالتصريح عن الرسوم الخاصة بها والتي تتغير تبعاً للبرنامج المتبع فيها، ويمكن معرفة هذه الرسوم كالتالي:

الذهاب إلى الموقع الخاصة بمدرسة دله من هنا.

تحديد الدورة المراد الانضمام لها.

اختيار المنطقة التي يتم فيها دورة تعليم القيادة.

تحديد موعد بداية الدورة وتوقيت النهاية.

استكمال عملية البحث حتى يتم عرض كل ما يتعلق بالدورة والرسوم الخاصة بها.

كيفية الانضمام إلى دورات دله لتعليم القيادة

يمكن التقديم للانضمام إلى دورات دله من خلال الموقع الخاص بها، عن طريق مجموعة من الخطوات البسيطة كالتالي:

الذهاب إلى الموقع المحدد من هنا.

التسجيل مع تحديد النوع.

تحديد الانضمام إلى الدورات.

إدخال الرقم القومي أو رقم الإقامة.

كتابة الإسم بشكل كامل.

كتابة البريد الخاص والرقم.

كتابة تاريخ ميلاد الشخص بالتفصيل.

اختيار الجنسية الخاصة بالشخص.

تحديد نوع الشخص سواء رجل أو امرأة.

عمل كلمة سر للشخص ثم الانضمام.

فترات عمل دله لتعليم القيادة 2021

تم وضع مجموعة من الفترات للدورات الخاصة بتعليم القيادة، تكون هذه الفترات كما يلي:

يبدأ العمل من السابعة صباحاً إلى الحادية عشر في المساء يومياً باستثناء أيام العطلة التي تشمل الجمعة والسبت.

يمكن التقديم إلى دورات دله بدءاً من الثامنة في الصباح حتى الثانية ظهراً في كافة أيام العمل المتاحة.

قواعد الانضمام إلى دله لتعليم القيادة 2021

هناك مجموعة من القواعد التي تم وضعها للانضمام إلى المدرسة، منها كل ما يلي:

ألا يقل عُمر الشخص المتقدم عن 18 سنة.

تقديم صورة من الإقامة للوافدين.

إحضار 4 من الصور الشخصية للشخص مع الحرص على أن تكون مقاس 4*6 ولها خلفية من اللون الأبيض.

تسديد كافة مصروفات التقديم.

إكمال النموذج المحدد من أجل الانضمام إلى الدورة عبر الإنترنت.

تقديم بطاقة الأحوال المدنية للشخص.

سداد كافة مصروفات الكشف الطبي والفحوصات المحددة.

مميزات دله لتعليم القيادة 2021

تتميز مدرسة دله بتقديم العديد من الخدمات للأشخاص الملتحقين، من هذه الخدمات ما يلي:

يوجد بها كافة أنواع السيارات الحديثة التي يتم استعمالها في الدورات.

بها مجموعة من المدربين من الجنسين يبلغ عددهم 200.

توضح كافة التفاصيل الخاصة بكيفية امتلاك الرخصة في مختلف الفئات.

بها عدد من الدورات الخاصة بالدراجات النارية.

يتم فيها تعليم السيدات والرجال وعمل دورات خاصة لكل منهم.

أماكن دله لتعليم القيادة 2021

يوجد عدد كبير من الفروع التابعة لمدرسة دله لتعليم القيادة، ومن هذه الفروع ما يلي:

مدينة الطائف.

مدينة المجمعة.

مدينة جازان.

مدينة الدوادمي.

وادي الدواسر.

مدينة شقراء.

مدينة الخرج.

فرعي التخصصي والسلي التابعين للرياض.

مدينة جدة.

فترة دورات دله لتعليم القيادة 2021

تم وضع فترات محددة للدورات يتم بعدها إعطاء الرخصة للشخص، تكون هذه الفترات كالتالي:

عندما يتم التدريب للمرة الأولى تكون فترات الدورة حوالي تسعون ساعة لمدة شهر.

يمكن التدريب خلال المساء من الظهر حتى الثالثة عصراً ومنها إلى السادسة في المساء ومنها إلى التاسعة.

في حالة إذا كان الشخص يجيد القيادة تكون مدة الدورة ثلاثون ساعة يتم توزيعها على عشرة أيام.

وفي الختام فإن امتلاك الرخصة من الأمور الهامة التي يجب أن يفعلها كافة المواطنين للحفاظ على سلامتهم، وقد تحدثنا في هذا المقال عن مدرسة دله، كما ذكرنا رسوم دله لتعليم القيادة 2021، كما أوضحنا كل ما يتعلق بها من خدمات وكيفية انضمام وفروع.