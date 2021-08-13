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كم سعر تذاكر سباقات فورملا 1 جدة 2021

كم سعر تذاكر سباقات فورملا 1 جدة 2021
كم سعر تذاكر سباقات فورملا 1 جدة 2021
Native
الجمعة، 13-08-2021 11:09 ص
كم سعر تذاكر سباقات فورملا 1 جدة 2021 يعد سؤال شائع هذه الآونة بين محبي السيارات والسباقات الخاصة بها، إذ تم الإعلان عن بدء موسم سباقات فورمولا 1 جدة ليوافق يوم اثنين وعشرون من شهر نوفمبر المقبل، وبالتالي فإن باب الحجوزات سوف يُفتح قريبًا وينتظره الكثيرون بفارغ الصبر، ولكي نجيب عن تساؤل كم سعر تذاكر سباقات فورمولا واحد جدة نترككم مع هذا المقال الشامل لكل تفاصيل هذا الأمر.
نبذة عامة عن سباقات فورمولا 1 جدة
تعتبر سباقات فورمولا 1 جدة حدث رياضي هام ينتظره الجميع ممن يحبون متابعة البطولات العالمية وخصوصًا تلك المتعلقة بسباق السيارات السنوي، ويضم هذا السباق فرق شهيرة مثل ريد بول ومرسيدس وفيراري وغيرها من الفرق، والجدير بالذكر أن أول بطولة من هذا النوع كانت عام 2014، وتلك البطولة التي نتحدث عنها المقامة في جدة تعتبر السادسة من نوعها، ويقام هذا السباق في الحلبة الخاصة به في مدينة جدة السعودية مرتين في العام، تعد تلك المنتظرة هي الثانية لذلك العام الجاري.
أسعار تذاكر سباقات فورمولا 1 جدة لعام 2021
أعلنت الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية والشؤون الرياضية عن موعد طرح تذاكر سباقات فورمولا 1 جدة المنتظرة، والتي جاءت على عدة فئات سعرية لكل فئة مميزاتها التي تقدمها للمشتري، وهي على النحو التالي:
فئة التذاكر المميزة والتي تحتل موقع مميز في مدرجات حلبة السباق إذ تتوسط الحلبة وتكشف جميع اتجاهاتها، وتأتي هذه الفئة من التذاكر بتكلفة 2875 ريال سعودي، ومن أبرز مميزات هذا النوع من التذاكر أنه يتيح للشخص حرية التواجد خلال الفعاليات بالإضافة إلى تذاكر خاصة بدخول الحفل الموسيقي التابع لفعاليات السباق.
فئة تذاكر المدرج الجانبي وهي التي يحصل عبرها المشاهد على مقعد رائع في إحدى جانبي المدرجات وقيمة هذه التذكرة حوالي 2070 ريال سعودي، وترفق هذه التذكرة الخاصة بالسباق بتذاكر أخرى خاصة بالحفل الموسيقي الساهر ويمكن للحاصل على إحدى تلك التذاكر التواجد في موقع السيارات بدون الحاجة إلى دفع تكاليف أخرى.
أما فئة تذاكر سباقات فورمولا 1 جدة الأعلى سعرًا والأكثر تميزًا هي تلك الخاصة بنادي البادوك وقيمتها هذا العام وصلت إلى 25 ألف ريال سعودي، وهي الأفضل من بين التذاكر بالطبع لأنها تُشعر المشاهد وكأنه في قلب الحدث حيث يصبح السباق قريب للغاية.
طريقة وخطوات حجز تذاكر سباقات فورمولا 1 جدة
أما بالنسبة إلى الطريقة المتبعة في حجز إحدى تلك التذاكر السالف ذكرها الخاصة بسباقات فورمولا 1 جدة فإنه يكون عبر الموقع الإلكتروني التابع للسباق والذي وفرته وزارة الرياضة السعودية، ويتيح هذا الموقع للمستخدم اختيار فئة التذاكر الذي يريدها، ومن ثم الدفع الإلكتروني عبر الطرق المباحة عبر الموقع وهي بالتأكيد طرق في متناول الجميع، ويجدر الإشارة أن الوزارة أعلنت خلال تلك الفترة فقط عما يقارب أربعون بالمئة فقط من تذاكر هذا السباق مقارنةً بعدد التذاكر المتاحة الأعوام الماضية، والسبب في ذلك إتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لتجنب وباء كورونا حيث أن التباعد مطلوب في المدرجات لمنع العدوى في حال وجود أي حالة اشتباه.
كانت هذه أبرز الملامح المتوقعة لسباق فورمولا 1 جدة القادم وجميع أسعار التذاكر المتاحة لهذا السباق، تقريبًا سوف يحدد الموعد الدقيق الخاص ببدء إجراءات حجز تلك التذاكر وهو الموعد المنتظر من جانب كل عشاق هذا النوع من السباق الرياضي، فكن على إطلاع دائم على موقعنا وسوف نوافيك بكل المستجدات الخاصة بسباقات فورمولا واحد جدة.
 

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