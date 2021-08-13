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متى يقفل جرير

متى يقفل جرير
متى يقفل جرير
Native
الجمعة، 13-08-2021 11:06 ص
 مواعيد عمل فروع مكتبة جرير هو السؤال الشائع خصوصًا هذه الأيام داخل السعودية ومع اقتراب موعد العام الدراسي، حيث أن جرير يوفر كل ما يحتاجه المستهلك من كتب وأدوات مدرسية متنوعة وتناسب جميع المراحل الدراسية، فما هي تلك المكتبة ولماذا الإقبال عليها كبير ولماذا يتسائل الكثيرون عن دوامها، تابع معنا وتعرف على دوام مكتبة جرير ومتى تغلق أبوابها خلال أيام الأسبوع.
نبذة عامة حول مكتبة جرير السعودية
يرجع نشأة مكتب جرير إلى عام 1974 حيث كانت بدايتها عبارة عن مكتبة صغيرة في مدينة الرياض السعودية، ومن ثم تتابعت فروعها في الظهور، إذ كان ثاني فرع يتم تأسيسه أيضًا داخل الرياض وأخذت جرير في التوسع وإدخال التطويرات والتجديدات حتى أصبحت بشكلها الآتي، فهي مكتبة عريقة لها أصول قديمة ولها شهرتها ووضعها داخل السعودية ومدنها الآن.
من أهم وأبرز المنتجات التي تتيحها جرير سواء عبر الإنترنت أو من خلال فروعها المنتشرة في السعودية كل أنواع الأدوات المكتبية التي يحتاجها الأفراد أو المؤسسات بالإضافة إلى تشكيلة كبيرة من الوسائل التعليمية والكتب الخاصة بالعلم سواء العربية أو الإنجليزية والكتب المصورة وكل ما يلزم العام الدراسي من لوازم مختلفة، هذا إلى جانب توفير المكتبة مقدار ضخم من برامج الكمبيوتر بل وملحقاته أيضًا وأنواع متعددة من الهواتف المحمولة وأدوات التصوير الحديثة وغير ذلك مما على نفس الشاكلة، وتتيح الشركة أو المكتبة بيع بالجملة إلى جانب البيع بالتجزئة الذي يبحث عنه المستهلك.
دوام العمل الخاص بمكتبة جرير في المملكة
عبر موقعنا أردنا أن نوضح مواعيد الدوام الخاصة بفروع جرير المختلفة حتى يتمكن الجميع من التوجه إلى المكتبة أثناء فترة الدوام وشراء ما يلزمه من سلع، حيث أن مؤسسة جرير تتابع العمل طوال أيام الأسبوع عبر فترتين من العمل فيما عدا يوم الجمعة فهو يوم مخفف بالنسبة إلى العاملين بجميع الفروع إذ أن دوام العمل به يشمل فترة واحدة فقط، وبالعودة إلى مواعيد بدأ الدوام نجدها خلال جميع الأيام تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بخلاف يوم الجمعة بالطبع وتنتهي في تمام الساعة الثانية ظهرًا وهذه هي فترة الدوام الصباحي الخاصة بكل الفروع، أما بالنسبة إلى الدوام المسائي فهو يبدأ يوم الجمعة وباقي سائر الأيام في تمام الساعة الرابعة عصرًا ويستمر حتى دقات الساعة الحادية عشر في المساء.
مواعيد العمل الخاصة بفروع جرير
تمتلك مكتبة جرير العديد من الفروع الضخمة داخل مدن المملكة العربية السعودية، ومن أبرز فروع هذه المكتبة فرع جرير مكة المكرمة الذي يحتل موقع متميز بجانب ديوان المظالم داخل تلك المدينة حيث تتفق مكتبة جرير مكة المكرمة في مواعيدها مع باقي الفروع، إذ أن دوامها يبدأ في الصباح خلال الساعة التاسعة وينتهي في المساء خلال الساعة الحادية عشر مع وجود ساعتين في المنتصف من أجل الراحة للعاملين وتعد هذه الساعات هي الفاصلة بين الفترات الصباحية والمسائية الخاصة بالدوام، كذلك الأمر نفسه بالنسبة إلى جرير الرياض، وكذلك جرير جدة وجرير الدمام وغيرها من الفروع.
كانت هذه هي المواعيد الدقيقة الخاصة بمواعيد عمل فروع مكتبة جرير بالسعودية والتي تجيب عن التساؤل متى تقفل جرير، حيث أوضحنا متى يقفل جرير في فروع مكة المكرمة والرياض والدمام وجدة وغيرها من الفروع التي تشتمل على كتب متنوعة وأدوات مدرسية ومكتبية متميزة ومطلوبة من جانب المستهلك السعودي، يمكنك الاحتفاظ بمواعيد دوام جرير لديك في مفكرة حتى لا تنساها.
 

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