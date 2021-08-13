السعودية.. متى دوام الاداريين في المدارس 1443-2021

الجمعة، 13-08-2021
11:07 ص
متى دوام الاداريين
في المدارس 1443
-2021 بطبيعة الحال عودة دوام العاملين داخل المدارس سواء من الإداريين
أو من أعضاء هيئة التدريس تأتي باكرًا عن الطلاب، وذلك من أجل إتمام كافة الأمور
التي تجعل المدارس على كافة الاستعداد لاستقبال الطلبة والعام الدراسي الجديد، فإن
أي سنة دراسية يسبقها إعدادات تهيئة وتجهيز للغرف الدراسية وللأعمال الإدارية،
ووضع خطة شاملة لبداية العام الدراسي وحتى نهايته، تابع معنا وتعرف على مواعيد
دوام الإداريين.
دوام القائمين بالأعمال الإدارية في مدارس السعودية
تقرر مؤخرًا أن العام الدراسي 1443-2021 سوف يبدأ في شهر أغسطس حيث يوم
الأحد الموافق تسعة وعشرون من الشهر المذكور، وعليه فإن دوام الإداريين في المدارس
السعودية
سوف يسبق هذا الموعد ببضعة أيام، والهدف من هذا التبكير تحقيق الآتي:
استكمال كافة الإجراءات الإدارية اللازمة للبدء بشكل صحيح فصول هذا العام الدراسية.
التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب سواء الجدد أو القدامى على النحو الذي يجعل الحماس والعزيمة والنشاط رفقاء لهم طوال العام.
التأكد من مثالية خطة الدراسة واستيفائها لكل البنود اللازمة لاستيعاب الطلاب العلم سواء على الصعيد الأكاديمي أو العملي.
تأتي مرحلة العودة إلى الدوام الكامل في مدارس المملكة العربية السعودية
بعد فترة كبيرة من عدم الانتظام بشكل كبير نتيجة فيروس كورونا الأمر الذي يجعل هذه العودة الباكرة قبل الدراسة بمثابة استعداد نفسي وأكاديمي للعام الدراسي الجديد.
دوام مسؤولو الإدارة ومديري المدارس
ليس الموظفين الإداريين وحدهم من سوف يكون لهم العودة الباكرة إلى أماكن
عملهم بالمدارس وإنما أيضًا كافة القيادات والرؤساء في مجال التربية والتعليم سوف
يباشرون أعمالهم بدوام كامل وبكل طاقتهم من أجل بدء العام الدراسي بالشكل الذي
يليق، حيث أن ذلك سوف يكون يوم ثلاثة وعشرون من شهر أغسطس لهذا العام بمعنى آخر
قبل الدراسة بسبعة أيام، وهذا الدوام الباكر غرضه معروف وواضح، إذ أنه يهدف هذا
العام إلى إستعادة العام الدراسي بشكله المعتاد الذي كان قبل جائحة كورونا حيث
الدوام الكامل والتعليم عن طريق الحصص التفاعلية والحضور اليومي للطلاب بخلاف ما كان
يحدث في العامين الماضيين الذين اعتمدوا بشكل كبير على خاصية التعليم عن بعد حيث
المنصات التعليمية الإلكترونية التي حصل عبرها الطلاب على مختلف العلوم الدراسية
بكل سهولة ومرونة وهم في منازلهم.
رؤية الوزارة المتعلقة بدوام الإداريين
لأن وزارة التربية والتعليم السعودية
تسعى بشكل مستمر ودائم نحو نهضة
التعليم السعودي وارتفاع شأنه بكل الطرق المتاحة فإنها تحاول جاهدة توفير كل السبل
المؤدية لذلك، ويعتبر عودة الإداريين والمدرسين ورؤساءهم إلى مواقع العمل قبل بدء
العام الدراسي خطوة ناجحة تضمن تطبيق كافة تعليمات الوزارة الواردة بشأن العام
الجديد، والتي مثل استعداد المدرسين للتدريس داخل الفصول الدراسية اعتمادًا على
تقنيات التعليم الحديثة وعبر استخدام المتاح من تكنولوجيا تعليمية متطورة، والتي
مثل أيضًا تجهيز المباني المدرسية والفصول لاستقبال الطلاب وتجهيز برنامج اليوم
الدراسي الخاص بالأيام الأوائل والذي يعتبر برنامج ترحيبي أكثر منه تعليمي، إذ أنه
يحفز ويشجع الطلاب على الدراسة والخوض في مدمار العام الدراسي بكل اجتهاد وتفوق.
وبهذا نكون وضحنا كل ما يتعلق بموعد دوام الإداريين في المدارس التابعة إلى
المملكة العربية السعودية
للعام 1442-2021 وكذلك دوام المدرسين والطلاب،
والدور المتوقع من كل فئة حسب المسمى الوظيفي الخاص بها، فإن الجميع سوف يتكاتف في
جو من تعاون والتفاني من أجل جعل العام الدراسي الجديد بصورة مثالية وكما يجب أن
يكون من أجل نهضة العلم.