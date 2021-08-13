الجمعة، 13-08-2021
11:05 ص
موعد
بدء العام الدراسي الجديد 2021 1443 في
السعودية
أعلنته وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية
، وكذلك
تحديد موعد
أداء الاختبارات للفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، وتحديد
موعد
إجازة منتصف العام الدراسي، وموعد
إنتهاء العام الدراسي.
موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021 1443 في السعودية
أعلن مجلس الوزراء
بالمملكة العربية السعودية
عن موافقته على الموعد
الذي حددته وزارة التربية
والتعليم لبدء العام الدراسي الجديد 1443هــ، وقد تم تحديد التقويم للعام الدراسي
الجديد على النحو التالي:
عودة جميع الإداريين بمختلف الإدارات والمدارس والمؤسسات يوم الأحد 29 من ذي الحجة عام 1442هـ، والموافق 8 من أغسطس 2021م.
بداية عودة المعلمين إلى جميع المدارس وفقا لتعليمات وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية
يوم الأحد 14 من محرم 1443هـ، والموافق 22 من أغسطس 2021م.
بداية العام الدراسي الجديد وبداية الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 21 من محرم 1443هـ، والموافق 29 من أغسطس 2021م,
إجازة اليوم الوطني يوم الخميس 16 من صفر 1443هـ، والموافق 23 من سبتمبر 2021م.
بداية إختبارات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 15 من جمادي الأول 1443 هـ، والموافق 19 من ديسمبر 2021م.
بداية إجاز نصف العام الدراسي لمدة أسبوعين بنهاية الدوام ليوم الخميس 26 من جمادي الأول 1443هـ، والموافق 30 من ديسمبر 2021م.
بداية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 13 من جمادي الآخر 1443هـ، الموافق 16 من يناير 2022م.
بداية إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية الدوام ليوم الخميس 20 من رمضان 1443هـ، والموافق 21 من أبريل 2022م.
بداية استئناف الدراسة
عقب إجازة عيد الفطر المبارك يوم الأحد 7 من شوال 1443هـ، والموافق 8 من مايو 2022م.
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 21 من شوار 1443هـ، والموافق 22 من مايو 2022م.
بداية إجازو نهاية العام الدراسي مع نهاية الدوام ليوم الخميس 3 من ذي القعدة 1443هـ، والموافق 2 من يونيو 2022م.
وبذلك يكون عدد أسابيع الدراسة
بالفصل الأول من العام الدراسي الجديد هو 16 أسبوعا، وبالفصل الدراسي الثاني 16 أسبوع أيضا.
وعدد فترات الإجازة خلال العام الدراسي الجيدي ثلاث فترات بواقع ثلاثة وثلاثين يوما، أما عدد الأيام الفعلية للدراسة بالفصلين الدراسيين هي مائة وتسعٍ وسبعون يوما.
العام الدراسي الجديد
بالسعودية 1443هـ
وفقا لإعلان وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية
فقد تم
الإعلان عن تقويم العام الدراسي الجديد مع تحديد آلية العمل وخطة سير الدراسة
على
النحو التالي:
يتم تقسيم فترة العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية بدلا من فصلين فقط، على أن تكون مدة كل فصل دراسي ثلاثة عشر أسبوعا، وذلك من أجل تخفيف كثافة الحضور في المدارس بما يحقق مصالح الطلاب والمعلمين.
يتم عودة جميع المعلمين وجميع الموظفين والإداريين وأعضاء هيئة التدريس إلى مواقع عملهم في التاريخ المحدد من وزارة التربية والتعلين.
يتم زيادة عدد أيام حضور الطلاب في المدارس من أجل زيادة الحصيل الدراسي مع وضع خطط لتطوير العملية التعليمية.
تقديم دورات تدريبية للطلال والطالبات في المدارس الخاصة والمدارس الحكومية وطلاب التدريب الفني.
التأكد من حضور طلاب المراحل التوجيهية بالمدارس مع توفير نظام التعليم عن طريق المنصات الإلكترونية للمدارس المختلفة.
توفير كافة التدابير والاحتياطات لضمان سلامة الطلاب والمعلمين وكافة الموظفين، مع تدريب الطلاب على إتخاذ التدابير الوقائية.
موعد
بدء العام الدراسي الجديد في السعودية
من الأخبار التي كان ينتظرها
جميع الطلاب والعاملين بالمؤسسة التعليمية، خاصة بعد توقف دام لفترة طويلة من الوقت
بسبب ما مرّت به البلاد من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.