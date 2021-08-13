الجمعة، 13-08-2021
11:06 ص
متى
يبدأ التسجيل الالحاقي
جامعة الامام 1443هـ للطلاب الناجحين والحاصلين على شهادة الثانوية العامة 1442هـ في
المملكة العربية السعودية
، فقد أعلنت الجامعة عن بدء تلقي طلبات التسجيل لكافة
الطلاب، حتى يبدأ الطلاب في تسجيل رغباتهم للالتحاق بأحد البرامج التابعة لجامعة
الامام.
متى يبدأ التسجيل الالحاقي جامعة الامام 1443
أعلنت جامعة الامام
من خلال الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن فتح باب التقديم
وبدء تلقي طلبات التسجيل والالتحاق بجامعة الامام لمختلف البرامج التابعة لها منذ
يوم الاثنين المواقف السادي عشر من ذي الحجة لعام 1442هـ، وسوف يستمر باب التسجيل
مفتوحا حتى يوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من نفس الشهر، وذلك لكي يتمكن جميع
الطلاب ممكن ينطبق عليهم شروط القبول في الجامعة من تسجيل طلباتهم للالتحاق
بالبرنامج الذي يرغبون بالانضمام له.
وقد أكدت إدارة الجامعة
أن جميع المعاملات بين الجامعة والطلاب سوف تتم بشكل إلكتروني، ولن يتم قبول أي
طلبات أو معاملات يتم تقديمها بشكل يدوي، وأن فترة التقديم الالحاقي تضم عدد محدود
من المقاعد الفارغة نتيجة انسحاب بعض الطلاب، ولذلك لابد على الطلاب ممن يرغبون في
الالبتحاق بالجامعة أن يتابعوا البوابة الإلكترونية للجامعة للتأكد حول وجود أماكن
متاحة للتسجيل بفترة القبول الإلحاقي.
طريقة التسجيل الالحاقي جامعة الامام
تتيح إدارة الجامعة
فرصة للطلاب الذين لم يحصلوا على القبول لرغباتهم في المرة الأولى أن يقوموا
بالتقديم مرة أخرى، وذلك من خلال التسجيل الالحاقي
بالجامعة، حيث قامت إدارة
الجامعة بتوفير رابط إلكتروني للتسجيل الالحاقي ليتمكن الطلاب من استخدامه بشكل
مباشر والتسجيل في الرغبات التي يريدونها، وذلك حتى تتيح الجامعة إمكانية شغل
المقاعد الفارغة في حالة انسحاب بعض الطلاب من مختلف التخصصات بالجامعة، ويتم
التسجيل الالحاقي
من خلال الخطوات التالية:
يتم الدخول اولا إلى البوابة الالكترونية
الرسمية للقبول الالتحاقي من خلال الرابط التالي https://students.imamu.edu.sa/admission/
يقوم الطالب بكتابة كل البيانات المطلوبة في الخانات الصحيحة.
كتابة رقم هوية الطالب.
كتابة رقم الهاتف الجوال للطالب.
كتابة الرمز المرئي الذي يظهر بالصورة في صفحة تسجيل البيانات.
الضغط على أيقونة "التالي".
مراجعة البيانات المكتوبة والتأكد من صحتها.
الضغط على أيقونة "التالي".
كتابة الرغبات التي يريدها الطالب مع التأكد من ترتيب الرغبات من حيث أهميتها بحيث تكون الرغبة الأولى ثم الثانية وهكذا.
الخطوة الأخيرة في التسجيل هي تقديم الطالب لطلب إنضمامه إلى التخصص الذي يرغب فيه.
شروط القبول في التسجيل الالحاقي جامعة الامام
1443
حددت إدارة جامعة
الامام عددا من الشروط التي يجب أن يستوفيها الطالب عند طلب التسجيل في الجامعة
حتى يتمكن من الحصول على قبول طلبه، ومخالفة أي شرط من هذه الشروط سوف يؤدي إلى
رفض طلب التسجيل، وهذه الشروط كالتالي:
يجب أن يحمل الطالب الجنسية السعودية
، أو أن يكون لأم سعودية.
يجب أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة سواء من داخل المملكة العربية السعودية
أو من خارجها.
يجب أن يجتاز الطالب المتقدم للالتحاق بالجامعة الاختبار التحصيلي واختبار اللغة الانجليزية، وذلك في حالة التقدم لآحد التخصصات العلمية.
يجب أن يجتاز الطالب اختبار القدرات العامة.
يجب أن يجتاز الطالب الكشف الطبي وأن يكون سليم تماما من الناحية الطبية.
في حالة تقدم الطالب إلى المعهد العلمي فلابد أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة من أي من المعاهد العلمية التي تتبع جامعة الامام.
يجب ألا يكون مر على حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أكثر من عامين للمسارات العلمية، وخمس أعوام للمسارات الغير علمية.
كانت هذه كافة
المعلومات حول التسجيل الالحاقي
جامعة الامام 1443 هـ، مع خالص تمنياتنا بالتوفيق
لكل أبنائنا من الطلبة والطالبات.