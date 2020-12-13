رسميا .. البحرين تعلن موافقتها علي تسجيل هذا اللقاح

الأحد، 13-12-2020
11:22 ص
متابعات- أمينة عبد العال
وافقت الهيئة الوطنية
لتنظيم المهن و الخدمات الصحية البحرين
ية علي التسجيل الرسمي للقاح "
كوفيد_19
" المنتج من قبل شركة سينوفارم الصينية ضمن الجهود المبذولة للتصدي
لفيروس " كورونا
" المستجد .
وكانت شركة " جي
42 "للرعاية الصحية ، وكيل شركة " سينوفارم " في الشرق الأوسط و
شمال أفريقيا قد تقدمت بكافة المستندات المطلوبة مما يتيح استخدامه بشكل كامل
للجميع ، حسبما أعلنت وكالة " أبناء البحرين
" .
جدير بالذكر أن نتائج
المرحلة الثالثة من التجارب السريرية أظهرت فعالية اللقاح بنسبة 86% ضد الإصابة
بفيروس " كورونا
" كما تم سجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام
المضادة المعادلة و 100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو السديدة بعد أن تم
اختباره علي 42299 متطوع .