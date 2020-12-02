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200 مليون جرعة لقاح مجانا للمواطنين في هذه الدولة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 02-12-2020 02:42 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت اليابان أنها تعتزم بوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد مجانا لجميع سكانها البالغ عددهم 126 مليون نسمة ، حسب مشروع القانون الذي تم اعتماده اليوم .
وبالتزامن مع ارتفاع أعداد الإصابات في اليابان وافقت الغرفة العليا من مجلس النواب علي مشروع القانون الذي يفرض علي الحكومة تغطية تكاليف اللقاح بعد الحصول علي موافقة مجلس النواب .
جدير بالذكر أن اليابان طلبت 60 مليون جرعة من شركة فايزر و 25 مليون من شركة موديرنا ، و 120 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا .   
 

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