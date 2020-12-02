200 مليون جرعة لقاح مجانا للمواطنين في هذه الدولة

الأربعاء، 02-12-2020
02:42 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت اليابان
أنها
تعتزم بوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا
المستجد مجانا لجميع سكانها البالغ
عددهم 126 مليون نسمة ، حسب مشروع القانون الذي تم اعتماده اليوم .
وبالتزامن مع ارتفاع
أعداد الإصابات في اليابان
وافقت الغرفة العليا من مجلس النواب علي مشروع القانون
الذي يفرض علي الحكومة تغطية تكاليف اللقاح بعد الحصول علي موافقة مجلس النواب .
جدير بالذكر أن
اليابان
طلبت 60 مليون جرعة من شركة فايزر و 25 مليون من شركة موديرنا ، و 120
مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا .