الجمعة، 04-12-2020
11:11 ص
متابعات- أمينة عبد العال
قال العاهل الأردني
الملك عبد الله الثاني , أن المملكة
بدأت التواصل مع عدد من الدول التي تعمل علي
إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس " كورونا
" المستجد ، مؤكدا أنه سيتم
تأمين كميات من اللقاحات في أقرب وقت ممكن " .
و أضاف الملك خلال
مؤتمر مع شخصيات من مختلف المحافظات الأردنية أن كبار السن والعاملون طبيا سيحظون
بالأولوية في الحصول علي جرعات اللقاح .
و أشار الملك إلي أنه
يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية و ارتداء الكمامات وهو ما أدي إلي تحسن الحالة
الوبائية حيث انخفضت أعداد المصابين خلال الأسبوع الأخير في المملكة
، لافتا إلي
أن الحكومة تعمل علي برنامج لحماية عدد من القطاعات الاقتصادية خاصة بعد الخسارة
التي تحملتها الدولة في الفقر والبطالة .
جدير بالذكر أن وزارة
الصحة الأردنية أعلنت الخميس تسجيل 55 حالة وفاة و 4029 إصابة جديدة ، ليرتفع
العدد الإجمالي إلي 2909 وفاة و 231237 إصابة .