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ملك الأردن يكشف آخر تطورات لقاح" كورونا" في المملكة

الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني
 
الجمعة، 04-12-2020 11:11 ص متابعات- أمينة عبد العال
قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني , أن المملكة بدأت التواصل مع عدد من الدول التي تعمل علي إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس " كورونا" المستجد ، مؤكدا أنه سيتم تأمين كميات من اللقاحات في أقرب وقت ممكن " .
و أضاف الملك خلال مؤتمر مع شخصيات من مختلف المحافظات الأردنية أن كبار السن والعاملون طبيا سيحظون بالأولوية في الحصول علي جرعات اللقاح .
و أشار الملك إلي أنه يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية و ارتداء الكمامات وهو ما أدي إلي تحسن الحالة الوبائية حيث انخفضت أعداد المصابين خلال الأسبوع الأخير في المملكة ، لافتا إلي أن الحكومة تعمل علي برنامج لحماية عدد من القطاعات الاقتصادية خاصة بعد الخسارة التي تحملتها الدولة في الفقر والبطالة .
جدير بالذكر أن وزارة الصحة الأردنية أعلنت الخميس تسجيل 55 حالة وفاة و 4029 إصابة جديدة ، ليرتفع العدد الإجمالي إلي 2909 وفاة و 231237 إصابة .
 

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