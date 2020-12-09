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الإمارات تسجل لقاح جديد مضاد " كورونا "

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 09-12-2020 09:26 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الإمارات عن تسجيل لقاح  جديد للفيروس غير النشط ضد " كوفيد_19 "خاص بمعهد بيجين للمنتجات البيولوجية.
و يأتي قرار تسجيل اللقاح استجابة طلب شركة  "سينوفارم سي إن بي جي" الصينية ليعبر عن ثقة السلطات الصحية الإماراتية في سلامة وفعالية اللقاح ، حسبما أكدت وكالة أنباء الإمارات " وام " .
وراجعت النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها الشركة ، وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة في أبو ظبي والتي أظهرت فعالية اللقاح بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس " كورونا " ، كما سجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة و 100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض ، كما أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح علي جميع متلقيه .
جدير بالذكر أن الوزارة قررت في سبتمبر الماضي توفير اللقاح تحت ترخيص الاستخدام الطارئ بهدف حماية العاملين في الخطوط الأمامية كونهم الأكثر عرضة لخطر العدوى بالفيروس .  
 

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