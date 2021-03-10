العثور علي عملات من العصر العباسي في حائل

الأربعاء، 10-03-2021
09:47 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تمكن أفراد من قسم السياحة والآثار بجامعة حائل من العثور علي دينار عباسي
من الذهب أثناء التنقيبات الأثرية في مدينة فيد الأثرية .
و يرجع الدينار إلي العصر الخلفية العباسي هارون الرشيد ، ومؤرخ بالعام
180ه، ويزن حوالي 4 جرامات ، حسبما نشرت " الرياض " .
و كتب علي وجه الدينار بالخط الكوفي عبارة " لا إله إلا الله وحده لا
شريك له " علي هيئة ثلاثة صفوف متتالية وعلي الإطار الخارجي لوجه الدينار
كتبت الآية : " هو الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره علي الدين كله
" .
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