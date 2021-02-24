شاهد.. مقطع نادر للشيخ اليماني

الأربعاء، 24-02-2021
12:09 م
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية السعودية مقطع فيديو نادر للشيخ الراحل أحمد
زكي يماني ، وزير البترول
و الثروة المعدنية الأسبق وهو يلقي خطابه في افتتاح كلية
البترول
والمعادن عام 1965 .
كما تم تداول خطابه في افتتاح الحرم الجامعي الجديد للكلية عام 1974 ، وكان
قد أقر إنشاء الكلية بمرسوم ملكي من الملك سعود عام ، حسبما نشرت " صدي
" 1963 .
جدير بالذكر أن الملك فيصل افتتح
الجامعة وكان للشيخ أحمد زكي دور هام في نشأة الكلية.
https://www.slaati.com/2021/2/23/p1811377.html