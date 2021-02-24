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شاهد.. مقطع نادر للشيخ اليماني

الشيخ أحمد زكي يماني
الشيخ أحمد زكي يماني
 
الأربعاء، 24-02-2021 12:09 م متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية السعودية مقطع فيديو نادر للشيخ الراحل أحمد زكي يماني ، وزير البترول و الثروة المعدنية الأسبق وهو يلقي خطابه في افتتاح كلية البترول والمعادن عام 1965 .
كما تم تداول خطابه في افتتاح الحرم الجامعي الجديد للكلية عام 1974 ، وكان قد أقر إنشاء الكلية بمرسوم ملكي من الملك سعود عام ، حسبما نشرت " صدي " 1963 .
جدير بالذكر أن الملك فيصل  افتتح الجامعة وكان للشيخ أحمد زكي دور هام في نشأة الكلية.
https://www.slaati.com/2021/2/23/p1811377.html
 

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