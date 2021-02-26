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شاهد.. صورتان نادرتان للملك عبد الله وهو صغير بالعقال

الملك عبد الله
الملك عبد الله
 
الجمعة، 26-02-2021 09:00 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية صورتان نادرتان للملك عبد الله بن عبد العزيز ، في مراحل عمرية مختلفة وهو يرتدي العقال .
و تظهر الصورتان الملك عبد الله وهو يرتدي العقال في صغره والأخرى في شبابه في الخمسينات ، حسبما نشرت " صدي " .
جدير بالذكر أن الملك عبد الله بن عبد العزيز هو الملك السادس للمكلة العربية السعودية و يلقب بخادم الحرمين الشريفين وهو نفس اللقب الذي اتخذه الملك فهد قبله ، وهو الابن الثاني عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور .
شاهد الصور..



 

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