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لاعب فرنسي شهير يتبرع بإفطار صائمين .. ما القصة ؟

بافيتيمبي غوميز
بافيتيمبي غوميز
 
الثلاثاء، 23-02-2021 02:32 م متابعات- أمينة عبد العال
كشف سعود السبيعي مدير  المسئولية الاجتماعية بنادي الهلال سابقا ، عن بعض المواقف الإنسانية للفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال ، ومن أبرزها تكفله بمبالغ كبيرة لإفطار الصائمين و الأيتام .
و أشار السبيعي إلي أن جوميز تكفل بمبالغ كبيرة ولكنه لم يعلن عنها أبدا ، إلي جانب أنه دائما ما يعزم الأيتام في النادي ويفطر الصائمين في المساجد ، حسبما نشرت " صدي " .
جدير بالذكر أن جوميز قال أن الموت فقط، هو الذي سيمنعه من الدفاع على شعار نادي الهلال، وذلك بعد أن تعرض للإغماء خلال عملية الإحماء قبل مباراة الاتفاق، ضمن الأسبوع الـ 19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
 

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