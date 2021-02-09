السيادي السوداني يعلن عن الحكومة التنفيذية الجديدة

الثلاثاء، 09-02-2021
11:00 ص
متابعات- أمينة عبد العال
عقد مجلس السيادة السودان
ي برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
اجتماع
استثنائي بالقصر الجمهوري اعتمد خلاله الحكومة التنفيذية الجديدة
والوزارات
الجديدة المقترحة .
و أعلن رئيس الوزراء السودان
ي عبد الله حمدوك
، عن تشكيل حكومة
جديدة من 25 وزير، فيما أرجئت حقيبة التربية
والتعليم لمزيد من المشاورات، ومن أبرز الوجوه التي دخلت التشكيلة الجديدة مريم الصادق
المهدي، التي أوكلت لها حقيبة وزارة الخارجية، وجبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة،
الذي تولى حقيبة المالية، إضافة إلى عز الدين الشيخ الذي اختير وزيرا للداخلية، وياسين
إبراهيم ياسين وزيرا للدفاع في البلاد، حسبما تداولت الصحافة المحلية .
كما احتفظ 4 وزراء سابقين بحقائبهم وهم وزراء العدل والري والتعليم
العالي والشؤون الدينية.
و أشار عضو المجلس محمد حسن التعايشي في تصريحات صحفية إلي أن الاجتماع اعتمد
الحكومة التنفيذية الجديدة
والوزارات الجديدة المقترحة من قبل رئيس مجلس الوزراء وفق
الوثيقة الدستورية ، لتصدر وفق هذا الاعتماد المراسيم السيادية الخاصة بها.
جدير بالذكر أن حمدوك
أعلن إن التشكيل جاء بعد مشاورات واسعة وواجه تحديات
كبيرة، لكنه أشار إلى أن الجميع سيتحملون مسؤولية المهام الموكلة لها والمتمثلة في
برنامج قصير المدى وقابل للتنفيذ يتضمن 5 مهام أساسية تشمل الاقتصاد والسلام والعدالة
الانتقالية وضمان عدم الإفلات من العقاب وتحقيق الأمن وإقامة علاقات خارجية متوازنة،
مؤكدا أن الوزراء السابقين تميزوا بالشفافية والتفاني في الأداء، مشيرا إلى ان الحكومة
الانتقالية حققت خلال الفترة الماضية إنجازات مهمة أبرزها الانفتاح الخارجي وشطب اسم
السودان
من قائمة الإرهاب إضافة إلى نجاحات كبيرة في مجال تفكيك تمكين النظام السابق.