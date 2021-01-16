الجيش الإثيوبي يرد على السودان بشأن «الحرب الوشيكة»؟

السبت، 16-01-2021
10:10 ص
المصريون
نفى الجيش الإثيوبي، اليوم، السبت، اختراق طائرة عسكرية تابعة
له الأجواء السودان
ية منذ أيام قليلة.
وقال رئيس هيئة الأركان الإثيوبية: "لسنا بحاجة للحرب
مع السودان
بأي حال من الأحوال، موضوع التعديات في الحدود مع السودان
لا يمكن اعتباره
احتلالا".
فيما أكد المتحدث باسم مجلس السيادة السودان
ي، محمد الفكي
سليمان، أن منطقة الفشقة ليست أرضا متنازعا عليها مع إثيوبيا؛ لأنها سودانية باعتراف
العالم كله.
وقال الفكي في مؤتمر صحفي: "ندعو إثيوبيا للانسحاب من
منطقتين على الحدود بوسعنا استردادهما لكننا لا نرغب بالحرب
".
وأضاف عضو مجلس السيادة السودان
ي "لا نستبعد تقديم شكوى
ضد إثيوبيا في مجلس الأمن على خلفية أزمة الحدود وقد نطلب وثائق وخرائط تاريخية من
بريطانيا".
وأوضح أن الإثيوبيين تواجدوا في 17 موقعا داخل السودان
خلال
الأعوام الماضية.
وذكر "الفكي" أن الجيش السودان
ي سينفتح علي كامل
الأراضي السودان
ية، مضيفا "لا نسعى لأي نزاع مسلح مع جيراننا".