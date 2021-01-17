الأحد، 17-01-2021
10:18 ص
متابعات- أمينة عبد العال
شهدت مدينة الجنينة
عاصمة ولاية غرب دارفور السودان
ية أسفرت اشتباكات مسلحة أسفرت عن قتل 48 شخص و جرح
97 مما زاد المخاوف من إعادة مشهد الحرب الدموية التي اندلعت في دارفور
عام 2003
والتي راح ضحيتها أكثر من 300 ألف قتيل .
و أفاد شهود عيان في
تصريحات خاصة لـ" سكاي نيوز " أن مجموعات قبلية متنازعة استخدمت رشاشات
و أسلحة ثقيلة في الاشتباكات التي دارت حول معسكري " كريندق " و " أبو
زر " للنازحين مشيرين إلي أن التوتر لا يزال يسود المدينة بالرغم من إعلان
حظر التجوال .
و أعلنت لجنة أطباء غرب دارفور
عن توقعاتها
لارتفاع حصيلة الضحايا و مؤكدة أن الكوادر الطبية تبذل جهد كبير في تقديم الرعاية
الطبية للجرحى و المصابين في ظل صعوبة بالغة في الحركة و نقص في كوادر التخدير و
التمريض، موجهة نداء عاجل لحكومة الولاية من أجل تأمين المرافق الصحية وتوفير
وسائل نقل مصحوبة بقوات نظامية من أجل نقل الكوادر الطبية والمساعدة إلي المؤسسات
العلاجية الحكومية والخاصة و الوصول إلي الجرحى العالقين في مناطق الاشتباكات .