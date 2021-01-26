رسميًا.. توقيع أول مذكرة تفاهم بين السودان وإسرائيل

الثلاثاء، 26-01-2021
03:51 م
المصريون
وقعت إسرائيل
والسودان مذكرة تفاهم
في المجال الأمني في أول زيارة معلنة
لوفد إسرائيل
ي رسمي إلى الخرطوم للمضي قدمًا في تطبيع العلاقات بين الجانبين.
واجتمع وزير الاستخبارات الإسرائيل
ي إيلي كوهين، مع رئيس المجلس السيادي
السودان
ي عبد الفتاح البرهان وناقش الجانبان سبل إقامة العلاقات بين الدولتين، حسب
بيان الثلاثاء عن مكتبه.
وتم الاتفاق على زيارة وفد من الحكومة السودان
ية إلى إسرائيل
في وقت قريب
وجرى توقيع أول مذكرة تفاهم
في المجال الأمني بين الطرفين، لكن لم يتم الكشف عن
تفاصيلها.
كما جرى مناقشة إلغاء قانون المقاطعة السودان
ي ضد إسرائيل
، وطُرحت مشاريع
تعاون ثنائية محتملة في مجال "المياه والزراعة والطاقة المتجددة والصحة
والطيران"، وتعهد الطرفان بتعزيز الاستثمار الاقتصادي والتعاون بين شركتيهما.
والتقى وفد كوهين، المؤلف من أعضاء من وزارات أخرى ومجلس الأمن القومي
الإسرائيل
ي، بوزير الدفاع السودان
ي ياسين إبراهيم وغيره من كبار المسؤولين
الحكوميين الذين عقدوا اجتماعات عمل معهم.
ورغم إعلان التطبيع بين إسرائيل
والسودان
في أكتوبر، فإن التطبيع لم يتقدم
أو يتحقق حتى وقت قريب.