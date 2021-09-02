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السعودية.. تطورات مفاجئة بشأن "فسخ نكاح" زوجين أبكمين

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السعودية.. تطورات مفاجئة بشأن "فسخ نكاح" زوجين أبكمين

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الخميس، 02-09-2021 08:57 ص

أنهت رسائل ومكالمات فيديو عبر «سناب شات»، خلاف زوجين أبكمين في جازان بالسعودية، بعدما طلبت الزوجة فسخ نكاحها.
وحسب “الوطن” السعودية، تمكن الرجل وزوجته من التفاهم عبر الرسائل، والاتصالات الإلكترونية، و الاتفاق على تحويل الزوج مخالفات مركبة مسجلة باسم زوجته يستخدمها الزوج، لتسديدها بنفسه، والتي تبلغ 14 ألف ريال، بالإضافة إلى تحديد موعد لعلاج طفلهما الذي يعاني من عدم السمع. لينتهي الموقف بالتصالح بينهما بعد قطيعة استمرت 5 أشهر.
وقامت الزوجة بإلغاء وكالة شقيقها، وإصرارها على إنهاء المشكلة قبل صدور حكم القاضي، وأبلغت أسرتها باستعدادها للسفر إلى الرياض لالتقاء زوجها والعيش معه، وإغلاق القضية بشكل نهائي.
 

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