الجمعة، 13-08-2021
11:10 ص
حقيقة القبض على متحرش
أبها بعد تداول مقطع مصور على مواقع التواصل
الاجتماعي يظهر فيه المتحرش
وهو يلاحق فتاة ويتحرش بها بداخل أحد المراكز التجارية
في مدينة أبها بجنوب المملكة العربية السعودية
.
حقيقة القبض على متحرش أبها
أكدت السلطات الأمنية وقوات الشرطة بمنطقة عسير بالمملكة العربية السعودية
أنه قد تم القبض على المتحرش
الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل
الاجتماعي والذي يظهر فيه وهو يلحق بفتاة إلى دورة المياه بأحد المراكز التجارية
وقام بالتحرش بها.
وقد وجهت له الشرطة تهمة القيام بفعل يتنافي مع الأخلاق وتعاليم الدين
الإسلامي والآداب العامة، وهو ما تم إثباته في المقطع المصور حيث قام بملاحقة إحدى
الفتيات أثناء تجولها بالمركز التجاري وعلى الرغم من محاولات الفتاة للهروب منه
إلا أنه استمر بملاحقتها حتى أنها ذهبت إلى دورة المياه الخاصة بالسيدات وذهب
خلفها، ولم يتركها إلا بعد أن وجهت كاميرا الهاتف المحمول إلى وجهه وأخبرته انها
تقوم بتصويره.
وقد لاقت الفتاة الكثير من الدعم والتشجيع على حسن تصرفها بأنها قامت
بتصوير هذا الشاب المتحرش
، فلولا ذلك ما كان افتضح أمره وتم القبض عليه، ولكان
استمر في أفعاله الفاضحة ومضايقة المزيد من الفتيات القاصرات اللاتي قد لا يملكن
مثل شجاعة هذه الفتاة في تصوير المتحرش
وفضحه حتى يتوقف عن أفعاله.
وتعتبر هذه القضية خير تحذير لكل من تسوّل له نفسه القيام بمثل تلك
التصرفات الخبيئة التي لا تمت لدين الإسلام بصلة ولا للعادات والتقاليد في المجتمع
السعودي، وكل من يحاول تكرار هذا الفعل الفاضح لن يفلت من العقاب.
من هو الشاب متحرش ابها
بعد انتشار مقطع الفيديو المصور لواقعة تحرش الشاب بفتاة وملاحقتها في إحدى
المراكز التجارية بمنطقة أبها تحركت سلطات الأمن بالمملكة العربية السعودية
على
الفور من أجل الكشف عن هوية الشاب المتحرش
، وبتتبع هذا الشاب وملاحقته تبين أنه
شاب يمني الجنسية في العقد الثاني من العمر، وأنه يقيم في منطقة عسير بالمملكة
العربية السعودية
.
وعلى الفور قام المقدم زيد محمد الدباش بعمل التحريات اللازمة عن الشاب
اليمني وتمكن من القبض عليه، وذلك بعد صدور تقرير صحفي مفصل عن الواقعة، خاصة بعد
نشر الفتاة السعودية
هذا المقطع المصور عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر،
واستخدمت الهاشتاج الخاص بقواضي التحرش معلقة على ذلك: "ما راح نخلص من سفالة
هؤلاء المتحرش
ين"، مما أثار الجدل وفتح ملف التحدث عن العديد من حوادث التحرش
التي زادت في الآونة الأخيرة وتعتبر غريبة على المجتمع السعودي ولم يعتد عليها شعب
السعوديى على الإطلاق، فهي من الأمور الغريبة على عادات وتقاليد الشعب السعودي
وينكرها تماما.
وقد تم إحالة المتهم بالتحرش إلى النيابة العامة، ومن خلال التحقيقات تبيّن
أنها لم تكن حادثة التحرش الأولى له، بل سبق له وتعرض بالمضايقات للعديد من
الفتيات القاصرات سواء السعوديات أو من جنسيات أخرى مقيمة في مناطق السعودية
.
وقد أظهرت التحقيقات أن الشاب لم يكتفي بملاحقة الفتيات ومضايقتهن، ولكنه
أيضا تلفظ بألفاظ خادشة للحياء وعبارات فاضحة، وبناءا على ذلك تم توقيف الشاب
وإحالته إلى النيابة العامة للبت في أمره.
وبالنهاية، تعرفنا على حقيقة القبض على متحرش
أبها وسبب القبض عليه وتقديمه
للسلطات الأمنية بالمملكة العربية السعودية
لكي تقوم بمحاكمته ولكي يتلقى العقاب
الذي يستحقه نتيجة ارتكابه لأفعال فاضحة دون أن يشعر بالذنب أو الخجل من تصرفاته،
واعترفاه بأنها لم تكن المرة الأولى التي يتحرش ب فتيات صغيرات.