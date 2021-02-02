الجيش الإسرائيلي يعلن عن سقوط طائرة مسيرة جنوب غزة

الثلاثاء، 02-02-2021
10:24 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الجيش
الإسرائيلي عن سقوط طائرة مسيرة
تابعة لع جنوب قطاع غزة
.
و أضاف الجيش
في بيانه علي صفحته الرسمية علي " تويتر" :" خلال نشاط عملياتي
لقوة تابعة للجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير، سقطت طائرة دون طيار تابعة للجيش جنوبي
قطاع غزة
، لافتا إلي أنه ليس هناك مخاوف من تسرب معلومات" من الطائرة التي سقطت
في القطاع"، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
جدير بالذكر أن الجيش
لم يعلن عن المزيد من التفاصيل حول
سقوط الطائرة أو المهمة التي كانت بصدد تنفيذها في قطاع غزة
.