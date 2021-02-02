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الجيش الإسرائيلي يعلن عن سقوط طائرة مسيرة جنوب غزة

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
 
الثلاثاء، 02-02-2021 10:24 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط طائرة مسيرة تابعة لع جنوب قطاع غزة .
و أضاف الجيش في بيانه علي صفحته الرسمية علي " تويتر" :" خلال نشاط عملياتي لقوة تابعة للجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير، سقطت طائرة دون طيار تابعة للجيش جنوبي قطاع غزة ، لافتا إلي أنه ليس هناك مخاوف من تسرب معلومات" من الطائرة التي سقطت في القطاع"، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
جدير بالذكر أن الجيش لم يعلن عن المزيد من التفاصيل حول سقوط الطائرة أو المهمة التي كانت بصدد تنفيذها في قطاع غزة .
 

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