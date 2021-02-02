الجيش يحبط هجوم انتحاري جديد في بغداد

الثلاثاء، 02-02-2021
10:24 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أحبط
الجيش العراق
ي هجوم انتحاري جديد كان يستهدف بغداد
، بعد حوالي أسبوعين من
تفجيريين داميين وقعا في العاصمة و أسفر عن عشرات القتلي والجريح .
و
أعلن اللواء يحيي رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن جهاز الأمن الوطني ألقى
القبض على انتحاري كان يروم تفجير نفسه في العاصمة بغداد
، مضيفا أن مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظتي صلاح الدين
وديالى، تمكنت من تفكيك مفرزة (خلية) إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى ، حسبما نشرت "السومرية نيوز".
و أضاف أن القوات العراق
ية ألقت القبض على أفراد الخلية الأربعة
وبينهم "انتحاري" كان يخطط لتفجير نفسه في وقت سابق في بغداد
، مشيرا إلى
أن الإرهابيين الأربعة "اعترفوا بتلقيهم توجيهات لزعزعة الأمن والاستقرار داخل
البلد، وإحداث خرق أمني في العاصمة، وقد أحيلوا إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ
الإجراءات اللازمة بحقهم".
جدير
بالذكر أن قوات حكومية عراقية تشن عمليات أمنية موسعة صد تنظيم " داعش "
الإرهابي وتزايدت وتيرتها بعد تفجيرين إرهابيين وقعا وسط العاصمة بغداد
أسفر عن
قتل و إصابة العشرات .