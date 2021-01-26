الثلاثاء 26 يناير 2021
توقيت مصر 13:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنانة شهيرة تحتفل بطلاقها بذبح عجل وتوزيعه على الفقراء

العناني يناقش مشروع تعديل قانون شركات السياحة

الموت يفجع العائلة المالكة.. أمير الكويت يُعزي الملك سلمان

كلوب يستغني عن صلاح بلاعب عمره 16 عامًا

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الأربعة أيام القادمة

خوفا علي " بايدن".. الجيش ينشر قوات الحرس الوطني في واشنطن

مجددا.. " التاريخي" يسخر من " ميسي "

أول رد من اتحاد كرة اليد عن تسمم فريق " سلوفينيا "

"بايد" يخالف قرارات " ترامب" مجددا بقرار الجديد

ADS
 

خوفا علي " بايدن".. الجيش ينشر قوات الحرس الوطني في واشنطن

الحرس الوطني الامريكي
الحرس الوطني الامريكي
 
الثلاثاء، 26-01-2021 10:12 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الجيش الأمريكي أن 5 آلاف عنصر من أفراد الحرس الوطني سيظلون في العاصمة واشنطن ، حتى منتصف شهر مارس المقبل .
و أوضح القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي ، لويد أوستن ، في مؤتمر صحفي مساء أمس أن هؤلاء العناصر من الحرس الوطني سيوفرون الأمن وسط مخاوف بشأن احتمال عودة القلق و الاضطرابات في الأسابيع المقبلة .
في سياق متصل صرح مدير مكتب الحرس الوطني الجنرال دانيال هوكانسون ، أنه يوجد حاليا حوالي 15 ألف عنصر من القوات في واشنطن ، لافتا إلي أنه من المتوقع أن ستم تخفيضهم إلي حوالي 7 آلاف بحلول الأسبوع الجاري علي أن يبقي منهم حوالي 5600 عنصر في منتصف مارس المقبل .  
 

إقرأ ايضا

بايدن

"بايد" يخالف قرارات " ترامب" مجددا بقرار الجديد

منشأة الصين لمواجهة كورونا

الصين تعيد بناء سورها العظيم لمجابهة " كورونا"

ترامب و بايدن

محاكمة نارية لـ ترامب بتهمة خطيرة .. وبايدن يفجر مفاجأة: هذا ما سيحدث للرئيس السابق

أخبار متعلقة

بايدن

خطوة غير متوقعة من "بايدن" فور وصوله واشنطن

ترامب

قرارات جديدة لـ" ترامب" في يوم رحيله عن البيت الأبيض

167601-2119315131

عاجل.. السعودية تطالب مواطنيها في أمريكا بتوخي الحذر

بايدن

تنظيف البيت الأبيض بتكلفة خيالية ونقل بايدن إليه بطريقة سرية

ترامب

بالصور.. نقل صناديق "ترامب" من البيت الأبيض .. إلي أين ؟

ارشيفية

واشنطن تدرج مصريين علي قوائم الإرهابيين