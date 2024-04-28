أول رد تركي على نشر وزير خارجية إسرائيل صورة مسيئة لـ أردوغان

الأحد، 28-04-2024
11:48 ص
استهجنت وزارة الخارجية التركية، نشر وزير الخارجية الإسرائيل
ي يسرائيل كاتس صورة مسيئة للرئيس رجب طيب أردوغان
.
وقالت الوزارة في بيان لها: " استهداف الرئيس التركي ينمّ عن الحالة النفسية التي وصلت إليها الحكومة الإسرائيل
ية"، مشيرة إلى أن "منشور وزير الخارجية الإسرائيل
ي عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، مستهتر ومتدن في المستوى".
وأكمل البيان: "إن استهداف أردوغان
إثر كشفه الحقائق كما هي ينم عن الحالة النفسية الحالية للحكومة الإسرائيل
ية، إن كل أعضاء الحكومة الإسرائيل
ية سيُحاسبون أمام العدالة لا محالة"
وأوضحت الوزارة أن "تركيا
ستواصل بلا خوف وبصوت عال كشف القمع الذي تمارسه إسرائيل
بحق الشعب الفلسطيني".
الجدير بالذكر نشر وزير الخارحية الإسرائيل
ي يسرائيل كاتس في حسابه على منصة "إكس"، صورة مركبة ظهر فيها أردوغان
مستلقيا على تخت وهو يفكر كيف أنه "يرتدي تاج السلطنة".