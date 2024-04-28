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أول رد تركي على نشر وزير خارجية إسرائيل صورة مسيئة لـ أردوغان

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أردوغان
الأحد، 28-04-2024 11:48 ص


استهجنت وزارة الخارجية التركية، نشر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس صورة مسيئة للرئيس رجب طيب أردوغان.
وقالت الوزارة في بيان لها: " استهداف الرئيس التركي ينمّ عن الحالة النفسية التي وصلت إليها الحكومة الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن "منشور وزير الخارجية الإسرائيلي عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، مستهتر ومتدن في المستوى".
وأكمل البيان: "إن استهداف أردوغان إثر كشفه الحقائق كما هي ينم عن الحالة النفسية الحالية للحكومة الإسرائيلية، إن كل أعضاء الحكومة الإسرائيلية سيُحاسبون أمام العدالة لا محالة"
وأوضحت الوزارة أن "تركيا ستواصل بلا خوف وبصوت عال كشف القمع الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".
الجدير بالذكر نشر وزير الخارحية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في حسابه على منصة "إكس"، صورة مركبة ظهر فيها أردوغان مستلقيا على تخت وهو يفكر كيف أنه "يرتدي تاج السلطنة".

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