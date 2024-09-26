الخميس 26 سبتمبر 2024
توقيت مصر 11:27 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد فضيحة "الجنس الرباعي".. ماسك يرد على إقامة علاقة مع ميلوني: "كنت مع والدتي"!

سعودي يقتل زوجته الحامل بطريقة بشعة ويُمثل بجثمانها في مكة

شاهد.. هندية تتودد لقرد لاعتقادها بأنه إله وعندما احتضنته حدثت الصدمة

إيران: سندعم لبنان بكل الوسائل إذا زادت إسرائيل من شدة هجومها

زوجة عمرو السولية تثير الجدل بإطلالة مثيرة

الدولار يسجل أعلى سعر أمام الجنيه في البنك الأهلي

علقة موت.. حبس زوجة تعدت على زوجها ونجلها وأحدثت فيهما إصابات خطيرة بسوهاج

أشهر وزراء مبارك يعود للعمل بقرار رئاسي

قريباً.. زيادة جديدة في أسعار البنزين

بالصور.. أنباء عن اغتيال الإعلامية نور عباس داخل سيارتها

إيران: سندعم لبنان بكل الوسائل إذا زادت إسرائيل من شدة هجومها

download
ا
الخميس، 26-09-2024 10:49 ص

 

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الجمهورية الإسلامية ستدعم لبنان بكل الوسائل إذا زادت إسرائيل من شدة هجومها العسكري على حزب الله ، محذرًا من أنّ الشرق الأوسط يقف اليوم على شفير كارثة شاملة.

وأشار "عراقجي" في الأمم المتحدة الي إنّ المنطقة على شفير كارثة شاملة إذا لم يتمّ وضع حد لهذه الكارثة فإنّ العالم سيواجه عواقب كارثية"، مضيفا أنّ بلاده "ستقف إلى جانب الشعب اللبناني بكل الوسائل".

وكانت  وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن طيران الاحتلال الاسرائيلي نفذ أكثر من 150 غارة إسرائيلية ليلًا على البقاع 40 منها على بعلبك (MTV) .

وذكرت  "لبنان 24" أن الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف بلدتي خربة سلم وتولين وطير دبا.

فيما سقط 12 شهيداً في مجـ ـزرة ارتكبها الاحتلال في يونيو بحسب ما صرحت به مصادر لبنانية .

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس الأربعاء، أعلن أن حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على بلدات الجنوب اللبناني بلغت 72 شهيدا وأكثر من 392 جريحًا.

إقرأ ايضا

66f4de32423604592c5adbef

بعد فضيحة "الجنس الرباعي".. ماسك يرد على إقامة علاقة مع ميلوني: "كنت مع والدتي"!

ح

سعودي يقتل زوجته الحامل بطريقة بشعة ويُمثل بجثمانها في مكة

2024_9_25_2_40_40_492

إسرائيل تعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ بحزب الله.. والحزب ينعيه

أخبار متعلقة

images

حزب الله يطلب من إيران شن هجوم على إسرائيل.. وطهران تصدمه

ا

تصعيد خطير من حزب الله.. استهداف مقر الموساد في تل أبيب لأول مرة

نتد

استشهاد 10 لبنانين من أسرة واحدة في قصف عنيف لطيران الاحتلال

ع

100 غارة جوية.. إسرائيل تشن أكبر هجوم على لبنان (فيديو)

Capture

فيديو من قلب "حيفا" يوثق الدمار جراء صواريخ حزب الله

تعاغ

هجوم سيبراني جديد من إسرائيل يقتل 20 ويصيب المئات في لبنان