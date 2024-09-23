100 غارة جوية.. إسرائيل تشن أكبر هجوم على لبنان (فيديو)





أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن هناك تقارير تفيد بأن الطائرات الإسرائيلية شنت أكثر من 100 غارة جوية على لبنان بوقت قصير جدا.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هجمات سلاح الجو تشمل البقاع الشمالي في لبنان على عمق حوالي 130 كلم عن الحدود.

وأشارت وسائل إعلامية، إلى أن عشرات من المقاتلات الجوية الإسرائيلية تشارك في هجوم على أهداف في لبنان.

على الجانب الآخر، أفادت وسائل إعلامية، بأن سلسلة غارات إسرائيلية شنت على قرى وبلدات عدة ومرتفعات محيطة ببلدة زبود وجرود في الهرمل وزبود وحربتا في البقاع الشمالي.

كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت قرى ومرتفعات إقليم التفاح في لبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ غارات على شكل أحزمة نارية في منطقتي صور والنبطية جنوب لبنان.

وعقد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا بشأن الغارات الجوية المكثفة التي شنها جيش الاحتلال على لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنه تم رصد استعدادات لـ حزب الله لشن هجمات على إسرائيل.

وأضاف هاجاري أن حزب الله حول جنوب لبنان إلى ساحة مواجهة، زاعما أن حزب الله يخفي صواريخ كروز داخل منازل المدنيين.

ودعا المتحدث سكان جنوب لبنان للابتعاد فورا عن الأماكن والمنشآت التي يستخدمها حزب الله.

سنضرب حزب الله بقوة

وأضاف: “سنضرب حزب الله بقوة وسنعمل على تقليص قوته وإبعاده عن الحدود”، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يجري تقييما متواصلا للوضع في الشمال.

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى أن هجوم اليوم على لبنان سيستغرق وقتا.

وأشار هاجاري، إلى أن الجيش الإسرائيلي عرض خططا على المستوى السياسي لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم، مضيفا: "نعمل على كل الجبهات ومنها العراق واليمن وإيران".

وعن حول إمكانية التوغل البري في لبنان، قال هاجاري إن “الجيش سيفعل كل ما يلزم لإعادة الأمن إلى شمال إسرائيل”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تنفيذ ضربات مكثفة على أهداف تابعة لـ حزب الله على نطاق واسع في لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن هناك غارات إسرائيلية استهدفت منطقة غربي بعلبك، وبوداي، وشمسطار وطاريا.

وقالت وسائل الإعلام، إن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قام حزام ناري من الجنوب اللبناني إلى البقاع.

كما ذكرت أن الغارات الإسرائيلية استهدف بلدات عيترون وزبقين وبليدا ودير سريان جنوب لبنان، ومنطقة جرود الهرمل شرق لبنان.