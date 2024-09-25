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تصعيد خطير من حزب الله.. استهداف مقر الموساد في تل أبيب لأول مرة

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الأربعاء، 25-09-2024 10:52 ص

 

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف مقر الموساد الإسرائيلي في عاصمة الاحتلال تل أبيب، للمرة الأولي منذ بداية الصراع بين الجانبين.

 

وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام: "دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أطلقت المقاومة الإسلامية صباح اليوم الأربعاء عند الساعة السادسة والنصف، صاروخًا ‏باليستيًا من نوع "قادر "1 مستهدفة مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب".

 

وأضاف حزب الله أن مقر الموساد المستهدف هو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي.‏

 

كما قال حزب الله أنه استهداف أيضا قاعدة ‏إيلانيا العسكرية الإسرائيلية بصلية من صواريخ فادي 1.  ‏

 

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله في لبنان شن 3 هجمات أخرى على قواعد ومستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

 

وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام: "دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الثلاثاء، مستوطنة جيشر هزيف ‏بصليات صاروخية".

 

وأضاف حزب الله أنه استهدف أيضا مستوطنتي كتسرين وهجوشريم بصلية ‏صاروخية.‏

 

كما قال حزب الله إنه استهدف قاعدة دادو العسكرية الإسرائيلية بـ 50 صاروخاً. ‏

فيما ذكرت القناة 12 العبرية، أن الصاروخ الذي أطلق من لبنان باتجاه مدينة تل أبيب الإسرائيلي، "باليستي".

 

ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب وفي مختلف أنحاء وسط إسرائيل، حيث أصدرت قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات للسكان بدخول الملاجئ.

 

فيما قالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم اعتراض صواريخ في منطقتي جوش دان وشارون بتل أبيب.

 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إن الدفاعات الجوية اعترضت إطلاق صاروخ أرض- أرض من لبنان.

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