عرضت قناة العربية السعودية، مشاهد مباشرة للدمار الذي لحق بمدينة حيفا الإسرائيلية بعد استهدافها بصواريخ حزب الله اللبناني كرد على الضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية التي استهدفت قيادات بالحزب.

ويشاهد في الفيديو عدد من المباني المتضررة وتفحم عدد من السيارات وسط تواجد رجال من الحماية المدنية والشرطة الإسرائيلية في محيط المكان.

وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله أطلق ما يقرب من 105 تهديدا جويا بين طائرات مسيّرة وصواريخ جوية.