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رجل وفتاة.. انتشال جثتين من أسفل عقار الإٍسكندرية المنهار
عقار اسكندرية
الأربعاء، 02-12-2020
08:45 م
أحمد سالم
انتشلت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، جثتين لرجل، 28 عاما، وفتاة 20 عاما من أسفل أنقاض عقار محرم بك المنهار، فيما تستمر أعمال البحث عن آخرين.
كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد انهيار العقار رقم 16 شارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك، مساء اليوم الأربعاء.
وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يرافقه كل من نائبته الدكتورة جاكلين عازر، واللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، واللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة إلى موقع البلاغ.
وتبين من الفحص أن عقار بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي وثلاث طوابق علوية، وصادر له 3 قرارات ترميم منذ عام 2000، ولم تنفذ من قبل السكان.
وأوضح المحافظ أن المعلومات الأولية تؤكد وجود أسرتين مكونتين من 9 أشخاص أسفل الأنقاض.
وأشار الشريف أنه جرى فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، والدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار.
وكلف المحافظ الإسكندرية جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى، لاستخراج قاطني العقار من تحت الأنقاض.
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حوادث
انهيار عقار
عقار اسكندرية
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