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المحكمة تخفف حبس سما المصري في قضية الفيديوهات الإباحية

الفنانة سما المصري
المصري
 
الإثنين، 16-11-2020 05:11 م أحمد سالم
قضت محكمة الجنح الاقتصادية، بقبول الاستئناف المقدم من سما المصري، على حكم حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، بتهمة صناعة 5 فيديوهات خادشة للحياء، وقضت بتخفيف الحبس لسنة واحدة، وتغريمها 100 جنيه فقط.

وقالت محكمة أول درجة في أسباب حكمها، إنها اطمأنت للأدلة التى جاءت فى الأوراق، ومنها ما ورد بتقرير إدارة البيان بمكتب النائب العام، من رصد انتشار فيديو للمتهمة، تظهر فيه بملابس نوم مخلة وخادشة للحياء تستعرض فيه جسدها العاري، كدعوة للفسق والفجور، كما تلقت صفحة النيابة العامة شكاوى، ومنها الشكوى المقدمة من المحامى أشرف فرحات.

وأضافت أن الدليل استقام على صحة الواقعة، أخذًا بما جاء فى الأسطوانتين المرفقتين بالأوراق، واللتين تحويان صورًا وفيديوهات لها تظهر فيها ترتدي ملابس نسائية خادشة للحياء وترقص متعمدة إظهار مفاتن جسدها، وفي مقطع آخر تظهر وهي جالسة على المرحاض ترتدي تي شيرت حمالات أسود اللون، وهى تردد: "زي ما إنتو شايفين ده حالي دلوقتي".

وأشارت المحكمة، إلى أن المتهمة ظهرت فى فيديو آخر بعنوان "البنات ليلة
الدخلة"، ترتدي فيه قميص نوم، وتتحدث عن الاستعدادات التى تقوم بها الفتيات فى هذه الليلة، فضلا عن مقطعين آخرين تستعرض فيهما الجزء العلوي من جسدها.

وأكدت المحكمة، أنها اطمأنت للأدلة، كونها مترابطة متماسكة، وتثبت في يقين المحكمة اكتمال أركان جريمة الفعل العلني الفاضح، وقيامها بنشر تلك الفيديوهات على مواقعها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.
 

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