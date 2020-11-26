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اعترافات قاتلي نجار مسلح بقليوب

حبس رقيب شرطة
حبس
 
الخميس، 26-11-2020 07:15 م أحمد سالم
قررت نيابة قسم قليوب حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت النيابة أجهزة الأمن بسرعة ضبط وإحضار شقيق ثالث لهما؛ لقتلهم نجار مسلح بالأسلحة البيضاء.

واعترف الشقيقان "م. س. م"،31 عاما، نجار مسلح، و"ه. س. م"، 40 عاما، سائق، بارتكاب الواقعة بمساعدة شقيقهما الهارب مضيفين أنهما لم يقصدا قتله.ووجهت النيابة للشقيقين تهمة القتل وحيازة أسلحه بيضاء وصرحت بدفن الجثة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة ومراعاة التداعيات الأمنية في المنطقة.

واضافوا "عندما شاهدنا المجني عليه يسير في الشارع ذهبنا لطلب مبلغ مالي باقي حسابات بيننا؛ إذ إنه يعمل نجار مسلح معنا إلا أنه نهرنا فى الشارع ونشبت بيننا مشاجرة، وعلى الفور حضر شقيقنا الثالث وتشاجرنا معه وطعناه بالأسلحة البيضاء مطواة وكاتر في جميع أنحاء جسده، وتركناه غارقا في دمه وسط  الشارع، وهربنا من مكان الواقعة".

كان مأمور قسم قليوب تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة، ووجود متوفى بناحية "الحكر" بقليوب البلد دائرة القسم ونقلت الجثة لمستشفى قليوب التخصصي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتم أخطار اللواء فخرالدين العربي، مدير الأمن، وانتقل اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية.

وتبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول "ع. م. م"، 25 عاما، نجار مسلح، توفي إثر إصابته بجروح قطعية بالرأس والوجه والساعد الأيسر والفخذ اليمنى، وسحجات بالفخذ اليسرى، وطرف ثان كل من: "س. س. م"، 30 عاما، نجار مسلح وشقيقيه "م. س. م"، 31 عاما، نجار مسلح، و"ه. س. م"، 40 عاما، سائق. 

كما تبين أن الواقعة بسبب وجود خلاف مالي بين المتوفى والطرف الثاني، ولدى مشاهدة الأخير للأول في أثناء تواجده بناحية الحكر دائرة القسم، ومطالبته بسداد المبلغ المدين به لهم، حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة.

وتعدى خلال المشاجرة الطرف الثاني على الأول بسلاح أبيض، محدثين إصابته التي أودت بحياته، وفروا هاربين.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين الثاني والثالث من الطرف الثاني، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وبإرشادهما ضبط 2 سلاح أبيض (مطواة وكاتر) المستخدمين في الواقعة، وتحفظ عليهما وتولت النيابة التحقيق.
 

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