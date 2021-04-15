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حادث قطار بالشرقية .. و نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح

قطار الشرقية
حادث قطار بالشرقية .. و نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح
 
الخميس، 15-04-2021 04:51 ص أحمد عادل شعبان
خرجت أمس الأربعاء عربتان عن محطة قطار منيا القمح ما تسبب في إصابة نحو 17 شخصا بإصابات خفيفة وجرى نقلهم لمستشفى منيا القمح لتلقي العلاج.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو عبدالرءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد خروج عربتين من القطار رقم 339 القادم من القاهرة إلى المنصورة أمام مدخل الطريق الدائري لمنيا القمح، من على القضبان، مما تسبب في وقوع 17إصابة، وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى منيا القمح بواسطة 23 سيارة إسعاف، وتوجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة لمستشفى منيا القمح للاطمئنان على المصابين. وهم كلا من: أحمد سمير حسين21 عامًا، ومحمد فرج صابر18عامًا، ومحمود أحمد سعيد 22 عامًا، وكريم جمال عبدة 23عامًا، وعلي فتحي محمد 25 عامًا، ومحمود العشري محمود 31 عامًا، عامًا،وعصام محمد صبحي 31 عامًا، وأحمد ممدوح محمد 24 عامًا، ومحمد أحمد محمد 31 عامًا، ومحمود محمد 31 عامًا، والسيد عبدالله السيد 32 عامًا.

وغريب محمد سعد23 عامًا، وحسين محمد عبد الفتاح20 عامًا، ومصطفى محمد عبد السلام24 عامًا، وعبد التواب مرسي 33 عامَا، ومحمد السيد البلتاجي29 عامًا، وتم نقلهم الي مستشفى منيا القمح المركز يلتلقي العلاج اللازم.

فيما يقوم فريق عمل من هيئة السكة الحديد، حاليًا برفع عربتي القطار وإعادتهما لمكانهما لتسير حركة القطارات، وجاري تشكيل لجنة لكشف ملابسات الحادث ومعرفة سببة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات باشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
 

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