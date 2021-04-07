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الطفلة ريماس تتصدر تويتر بعد ما حدث لها .. المتهم قتلها بدم بارد خشية افتضاح أمره

الطفلة ريماس
الطفلة ريماس تتصدر تويتر بعد ما حدث لها .. المتهم قتلها بدم بارد بعد خشية افتضاح أمره
 
الأربعاء، 07-04-2021 06:33 ص أحمد عادل شعبان
تصدرت الطفلة ريماس محمد جلال موقع تويتر من خلال عدد من الهاشتاجات التي طالبت بحقها.

وحصل هاشتاج #حقك_هيرجع_ياريماس و #عاوزين_حق_ريماس موقع تويتر بعد ما حدث لها في دكرنس.

وعثر الأهالي على جثة طفلة مطعونة عدة طعنات وتم القبض على شخص قبل هروبه من المكان بتهمة قتلها .

ويقول بعض شهود المنطقة أن المتهم فشل في اغتصاب الطفلة فقتلها خوفا من افتضاح أمره.

وقالت إحدى المشاركات في الهاشتاج: مش عارفه بيبقي اسمهم بني ادمين علي أساس ايه و الأطفال الاقل من عشر سنين قادرين يفقدوهم توازنهم و انسانيتهم كدا؟ ربنا ينتقم منه .

وجاءت بعض التعليقات الأخرى كالتالي:

- لا حول ولا قوه الا بالله ربنا يرحمك يبنتي ويصبر اهلك وينتقم من اللي عمل فيكي كده حسبي الله ونعم الوكيل.

- كل م اتخيلها قدامي وهي عاجزه عن التصرف .. طفله بريئه لا تفقه عن دناءة العالم والقذاره اللي بقت حوالينا ف كل مكان ذنبها اي ف كل اللي حصلها داا بسبب كائن مينفعش يتقال عليه انسان ولا يعرف حاجه عن الانسانيه ربنا ينتقم منه دنيا وآخره ويصبر أهلها.. فعلوا الهاشتاج

- كان فيه فتره م الزمن لما يحصل حالة اغتصاب الناس كانت تعيب ف الشاب وتقول انه ناقص ووو فتره تانيه الناس كانت تعيب ف البنت ان هي اللي مش محافظه علي نفسها وهي اللي بتغوي الشاب ووو احنا دلوقت ف فتره منقدرش نعيب ف الشاب ولا البنت احنا ف فتره انعدمت فيها الانسانيه.

- لسه شايف الهاشتاج من دقايق حقيقي حاجه تبكي وتحزن باي ذنب يتعمل فيها كدا ربنا ينتقم منه ويصبر اهلها.

- ريماس طفلة عمرها ٨ سنوات .. خرجت تجيب عيش تتبعها لغرض خبيث وقتلها .. فى مدينة دكرنس .. القاتل رمي جثة الطفله في بوابة البيت المقيم به والأهالي عثرت علي الجثه وتم القبض علي القاتل وجاري التحقيق معه.

- طفلة جميلة متعرفش أى حاجة عن بشاعة العالم تتإذي بالطريقة دى ليه؟؟ اى المُغرى فى طفله عندها ٦ سنين دى مش أول واحده ومش هتبقا آخر واحده لحد امتا هنفضل فاقدين الأمان كدا وخايفين طول الوقت !! والله مهما زعلنا مش هيساوى حجم كسرة قلب أهلها ربنا يصبرهم .
 

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