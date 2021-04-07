الطفلة ريماس تتصدر تويتر بعد ما حدث لها .. المتهم قتلها بدم بارد خشية افتضاح أمره

الأربعاء، 07-04-2021
06:33 ص
أحمد عادل شعبان
تصدرت الطفلة ريماس
محمد جلال موقع تويتر من خلال عدد من الهاشتاجات التي طالبت بحقها.
وحصل هاشتاج #حقك_هيرجع_ياريماس و #عاوزين_حق_ريماس موقع تويتر بعد ما حدث لها في دكرنس
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وعثر الأهالي على جثة طفلة مطعونة عدة طعنات وتم القبض على شخص قبل هروبه من المكان بتهمة قتلها .
ويقول بعض شهود المنطقة أن المتهم فشل في اغتصاب الطفلة فقتلها خوفا من افتضاح أمره.
وقالت إحدى المشاركات في الهاشتاج: مش عارفه بيبقي اسمهم بني ادمين علي أساس ايه و الأطفال الاقل من عشر سنين قادرين يفقدوهم توازنهم و انسانيتهم كدا؟ ربنا ينتقم منه .
وجاءت بعض التعليقات الأخرى كالتالي:
- لا حول ولا قوه الا بالله ربنا يرحمك يبنتي ويصبر اهلك وينتقم من اللي عمل فيكي كده
حسبي الله ونعم الوكيل.
- كل م اتخيلها قدامي وهي عاجزه عن التصرف ..
طفله بريئه لا تفقه عن دناءة العالم والقذاره اللي بقت حوالينا ف كل مكان
ذنبها اي ف كل اللي حصلها داا بسبب كائن مينفعش يتقال عليه انسان ولا يعرف حاجه عن الانسانيه
ربنا ينتقم منه دنيا وآخره ويصبر أهلها.. فعلوا الهاشتاج
- كان فيه فتره م الزمن لما يحصل حالة اغتصاب الناس كانت تعيب ف الشاب وتقول انه ناقص ووو
فتره تانيه الناس كانت تعيب ف البنت ان هي اللي مش محافظه علي نفسها وهي اللي بتغوي الشاب ووو
احنا دلوقت ف فتره منقدرش نعيب ف الشاب ولا البنت احنا ف فتره انعدمت فيها الانسانيه.
- لسه شايف الهاشتاج من دقايق حقيقي حاجه تبكي وتحزن باي ذنب يتعمل فيها كدا
ربنا ينتقم منه ويصبر اهلها.
- ريماس طفلة عمرها ٨ سنوات .. خرجت تجيب عيش تتبعها لغرض خبيث وقتلها .. فى مدينة دكرنس
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القاتل رمي جثة الطفله في بوابة البيت المقيم به والأهالي عثرت علي الجثه وتم القبض علي القاتل وجاري التحقيق معه.
- طفلة جميلة متعرفش أى حاجة عن بشاعة العالم تتإذي بالطريقة دى ليه؟؟
اى المُغرى فى طفله عندها ٦ سنين دى مش أول واحده ومش هتبقا آخر واحده لحد امتا هنفضل فاقدين الأمان كدا وخايفين طول الوقت !!
والله مهما زعلنا مش هيساوى حجم كسرة قلب أهلها ربنا يصبرهم .