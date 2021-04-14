" 20 ضحية حتى الآن " .. حادث مروع في أسيوط بعد اصطدام سيارة نقل بأتوبيس

" 20 ضحية حتى الآن " .. حادث مروع في أسيوط بعد اصطدام عربية نقل بأتوبيس

أكد اللواء عصام سعد - محافظ أسيوط - ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي إلى 20 حالة فضلا عن 4 مصابين.



وكان الأتوبيس متجها من القاهرة إلى الجنوب ويستقله 22 راكبا فضلا عن قائد الأتوبيس.



وتم الدفع بـ11 سيارة إسعاف من محافظة سوهاج و20 سيارة إسعاف من محافظة أسيوط لنقل المصابين والمتوفين، وتمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط من السيطرة على النيران المشتعله بالأتوبيس، وإخماده وتم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى الأيمان العام، وتم تحويلهم نظرًا لخطورة حالتهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

