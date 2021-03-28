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كشفها رئيس الحي .. مفاجأة تقلب الموازين في انهيار عقار جسر السويس
عقار جسر السويس
الأحد، 28-03-2021
05:06 ص
أحمد عادل شعبان
استمعت النيابة العامة إلى أقوال رئيس حي جسر السويس فضلا عن عدد من موظفي الحي للوقوف على أسباب وملابسات انهيار العقار المنكوب.
و فجر رئيس حي جسر السويس مفاجأة كبرى حيث أكد أن الحي قام بتحرير محضر ضد صاحب العقار المنهار وإرساله إلى المحافظة ولم يتم الرد عليه حتى الآن.
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مصر
المصريون
عقار جسر السويس
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