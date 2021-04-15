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تهز المنوفية.. يقتل زوجة شقيقه العشرينية في نهار رمضان

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اسعاف
 
الخميس، 15-04-2021 10:24 ص المصريون
أقدم رجل على قتل زوجة شقيقه طعنا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في نهار شهر رمضان.
وقام الجاني بتسديد عددا من الطعنات النافذة لجسد المجني عليها إثر خلافات عائلية متكررة ودائمة، ليقرر في النهاية قتل الضحية ظنا منه أنه بذلك سيتخلص من السبب الرئيسي للخلافات والنزاعات.
والبداية كانت داخل إحدى المنازل بقرية صراروة، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث كُتبت نهاية حياة المجني عليها، إذ لفظت الفتاة العشرينية أنفاسها الأخيرة قبل أن تسقط جثة هامدة غارقة في دمائها، بعد اعتداء شقيق زوجها عليها، مستخدما سلاح أبيض، مزق به جسدها بطعنات نافذة أفقدتها حياتها.
وعلي الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى المستشفى، وبإجراء التحريات اللازمة تبيّن أن شقيق زوج الضحية وراء ارتكاب جريمة القتل على خلفية خلافات عائلية كانت قد نشبت بين المتهم وضحيته، لتضع القوة الأمنية الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضرا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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