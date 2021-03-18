طعنت زوجها 22 طعنة لكنه فاجأ الجميع برد فعله الغريب (صور)

الخميس، 18-03-2021
09:57 ص
وقعت جريمة صادمة في بريطانيا بعدما
قامت زوج
ة تبلغ من العمر 49 عاما، بطعن زوج
ها بـ 22 طعن
ة وذلك لغيرتها عليه بعد
شكها في أنه على علاقة بأخرى وذلك في سبتمبر الماضي.
لكن رد فعل
الزوج
كيفن سينجلتون أمام المحكمة كان مفاجئاً رغم الطعن
ات التي كانت ستنهي حياته،
حيث قال :” لقد كنا معًا لمدة 25 عامًا. اعتقدت أنها كانت الشخص الذي سأقضي حياتي
معه، وهناك عنصر من عناصر التسامح بسبب المدة التي قضيناها معًا لأنني أحبها”.
وتابع :” لا يمكنني أن أنسى ذلك اليوم لكنني أسامحها بشكل عام”.
من جهتها ، زعمت
جوان للشرطة: “لم أرغب في قتل
ه ، أردت فقط أن أؤذيه. كان بإمكاني قتل
ه”.
وحُكم على جوان
الآن بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر لإصابتها بنية التسبب في ضرر جسدي خطير.
كما وحُكم على ابنهما فوكس ، الذي أخفى سكاكين بعد الطعن
، بالسجن 8 أشهر مع وقف
التنفيذ لمدة عامين بتهمتي مساعدة أحد المخالفين.
وأظهرت بعض
الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مدى حب الزوج
ين وارتباطهما ببعض
وسعادتهما في حياتهما معاً.