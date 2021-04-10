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تهز السعودية.. اختلفا على من يؤذن الفجر فقتل المؤذن وأحد المصلين

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ارشيفية
 
السبت، 10-04-2021 11:53 ص المصريون

اهتزت المملكة العربية السعودية، على وقع جريمة بشعة، فجر أمس في أحد مساجد منطقة تبوك ، راح ضحيتها اثنين من المصلين أحدهما مؤذن.
وكشفت مصادر- حسب موقع أخبار 24 السعودي-، أن خلافا نشب فجر اليوم الجمعة بين أحد الأشخاص ومؤذن أحد المساجد في حي البوادي بتبوك، وبعد تطور الخلاف حول من يؤذن لصلاة الفجر، أقدم القاتل على طعـن مؤذن المسجد وأحد المصلين عدة طـعنات في الصدر والبطن، ليلقيا حتفهما.
وأشارت مصادر إلى أن المقتول مؤذن المسجد سبق أن تقدم بعدة شكاوى وبلاغات إلى الجهات الحكومية يشكو فيها من مضايقات القاتل.
وأوضحت أن الجهات الأمنية بمنطقة تبوك تمكنت من القبض على القاتل، مشيرة إلى أنه مواطن في عمر السبعين.
 

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