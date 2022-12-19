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والدة ميسي تفاجئه وسط الملعب أثناء الاحتفال.. شاهد رد فعله

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ميسي
Native
Teads
الإثنين، 19-12-2022 08:47 ص

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق ردة فعل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما فاجأته والدته وسط الملعب بعد فوز الأرجنتين بلقب بطل النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

 

وظهر في الفيديو، نزول والدة ميسي سيليا كوتشيتيني إلى أرضية الملعب "لوسيل" وتعانق نجلها من الخلف، كما احتضن ميسي أيضا والدته وسط فرحة كبيرة سيطرت عليهما.

 

الجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين توج بلقب بطل كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بفوزه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح (4-2) عقب تعادلهما (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية التي جرت على استاد "لوسيل".
شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

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