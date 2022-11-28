فيديو صادم مُسرب لـ ميسي من داخل غرفة الملابس وملاكم شهير يتوعده

الإثنين، 28-11-2022
01:29 م
أظهر مقطع فيديو لحظة قيام ليونيل ميسي
، لاعب المنتخب الأرجنتيني
بتنظيف الأرض بقميص منتخب المكسيك
بعد فوز منتخب بلاده بهدفين دون رد.
وفي الفيديو، يظهر ميسي
وهو يقوم بدهس قميص منتخب المكسيك
في الأرض بقدمه بينما كان جميع اللاعبين في غرفة خلع الملابس.
وعلى ما يبدو فإن أحد لاعبي المكسيك
قام بتبديل "الفانلة"
مع "ميسي
" عقب اللقاء ولكن اللاعب الارجنتين
ي قام بهذا الفعل داخل غرفة الملابس.
من جانبه توعد
بطل العالم في الملاكم
ة المكسيك
ي "كانيلو ألفاريز نجم الكرة الأرجنتيني
"ميسي
" بأنه سيلاحقه ويضربه ضرباً مبرحاً لأنه أهان علم المكسيك
في غرفة
تبديل الملابس بعد فوزهم الأخير.
وقال الملاكم
: ميسي
، سأبحث عنك حتى أجدك، أما أنت
فعليك أن تصلي حتى لا أجدك.